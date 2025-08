Il a beau avoir plus de 15 ans, Fallout: New Vegas reste l’un des épisodes préférés des fans de la saga. Un RPG culte, signé Obsidian, qui continue de faire parler de lui malgré les années. Et pour cause : un nouveau mod RTX en cours de développement vient de lui offrir un sérieux coup de jeune. Résultat ? Le désert du Mojave n’a jamais été aussi beau. Parfait pour attendre Fallout 5.

Fallout qui ne veut pas vieillir

Depuis sa sortie en 2010, Fallout: New Vegas n’a jamais quitté le cœur des joueurs. Son ambiance unique, son humour noir, ses choix narratifs marquants... tout y est culte. Mais il faut l’avouer, visuellement, le jeu commençait à accuser le coup. Même avec quelques mods, les textures et les lumières faisaient grise mine face aux standards actuels. Heureusement, les choses sont en train de changer. Grâce au travail impressionnant d’un moddeur connu sous le nom de skurtyyskirts, le jeu s’offre une véritable renaissance graphique.

Baptisé Fallout New Vegas RTX, ce projet utilise les outils de NVIDIA RTX Remix, une technologie conçue pour moderniser les anciens jeux. Et le résultat est saisissant. Ombres réalistes, éclairages dynamiques, reflets subtils… tout le jeu profite d’un rendu entièrement path-tracé. Même les matériaux ont été retravaillés pour mieux réagir à la lumière. Chaque recoin du Mojave gagne en profondeur, en relief, en cohérence. On redécouvre des lieux familiers sous un jour totalement nouveau. C’est toujours New Vegas, mais avec une ambiance visuelle digne des jeux modernes.

Une démo déjà jouable

Bonne nouvelle pour les plus impatients : une version démo du mod Fallout est déjà disponible. Elle permet de se faire une idée du potentiel du projet, même si tout n’est pas encore finalisé. Attention tout de même : pour profiter de l’expérience dans de bonnes conditions, il faudra une carte graphique compatible RTX et un bon PC. Mais pour celles et ceux qui ont le matériel, le voyage en vaut la peine. C’est un vrai plaisir de revoir New Vegas sous cette forme, sans perdre une miette de son ADN.

Fallout n’est pas un cas isolé. D’autres grands classiques comme Need for Speed Underground 2, Max Payne ou encore Manhunt ont eux aussi été retravaillés avec RTX Remix. Ces projets, souvent nés de la passion de la communauté, montrent à quel point la technologie peut redonner vie à nos jeux préférés.

Source : Witchunter's Fallout Lab