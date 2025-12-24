La saison 2 de la série Fallout a fait une entrée explosive sur Prime Video ce 17 décembre 2025, avec un accueil critique encore plus favorable qu'à l'égard de la populaire première saison. Un accueil d'autant plus enthousiaste que cette suite adapte Fallout New Vegas, sorti en 2010 et qui reste encore aujourd'hui l'un des épisodes les plus appréciés de toute la franchise postapocalyptique. Cela permet à la série d'offrir un nouvel aperçu de l'iconique Désert du Mojave, et d'apporter des réponses à certains mystères restés sans réponse du jeu original, comme celui qui nous intéresse ici. Pour en parler, nous allons toutefois nous aventurer dans les Terres Désolées du SPOILER. N'allez donc pas plus loin si vous n'avez pas encore vu la saison 2 de la série.

Un mystère de Fallout New Vegas sort de son Abri grâce à la série

Malgré son caractère culte, Fallout New Vegas, développé par Obsidian Entertainment, a connu un développement chaotique et douloureux. Tout d'abord, il eut droit à un temps de développement terriblement court. Cela a donc impliqué d'énormes sacrifices et l'abandon de nombreuses idées et concepts, faute de temps et de ressources. Parmi ces éléments coupés du jeu final, nous avons notamment le mystérieux Abri 24.

Comme tous les Abris, celui-ci malheureusement absent de Fallout New Vegas était le cadre de sombres expériences par Vault-Tec et ses entreprises partenaires. Puisqu'il n'était pas possible de le visiter dans le jeu de base, il a fait l'objet de nombreuses théories par des fans, avant que le premier épisode de la saison 2 de la série n'apporte une réponse définitive à son sujet.

Dans leur quête pour retrouver le père de Lucy, celle-ci et la Goule visitent en effet l'Abri 24 de Fallout New Vegas et découvrent l'horrible expérience qui en a motivé la construction. On y apprend ainsi que les scientifiques de Vault-Tec l'utilisait pour transformer ses Résidents en... communistes ! Ce par le biais de la lobotomisation et du conditionnement dans des conditions clairement inhumaines. Outre cela, l'Abri 24 était également le cadre d'une expérience visant à créer une puce capable de contrôler mentalement son porteur. Un élément visiblement central dans le scénario de la saison 2 de la série Fallout et qui résout de manière plutôt habile l'un des plus grands mystères de Fallout New Vegas.

Source : Série Fallout