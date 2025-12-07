Fallout New Vegas se rappelle à notre bon souvenir avec l'annonce en ce mois de décembre 2025 de deux nouveaux contenus gratuits « ultimes », dont un déjà disponible.

15 ans après sa sortie, Fallout New Vegas reste aux yeux de nombreux joueurs l'un des meilleurs jeux de la célèbre franchise postapocalyptique, et définitivement le meilleur depuis que Bethesda en a repris les rênes. À défaut d'un Fallout 5 qui ne risque pas de sortir avant de très longues années, la communauté de moddeurs continue de constamment offrir de nouvelles expériences sur les précédents jeux, et tel est donc le cas pour le spin-off d'Obsidian Entertainment avec ce mois-ci deux mods à essayer.

Fallout New Vegas revient sur le devant de la scène à un moment propice

Alors que la série Fallout va nous emmener à New Vegas pour sa saison 2 à venir le 17 décembre 2025 sur Prime Video, le jeu Fallout New Vegas lui-même est gâté par les moddeurs avec deux nouveaux mods à son honneur. Le premier est un mod graphique au nom on ne peut plus évocateur de Perfect Skies par le prolifique moddeur doodlum et téléchargeable dès maintenant sur Nexus Mods, donc a priori exclusif au PC. Il s'agit selon lui ni plus ni moins que du « mod de nuages ultime », afin d'avoir un ciel aussi réaliste que possible, même sur le plus que vénérable moteur du jeu d'Obsidian.

Le second mod notable de ce mois-ci pour Fallout New Vegas, à venir quant à lui le 12 décembre 2025, a priori également uniquement disponible sur PC, porte également un nom particulièrement à propos : Long 15. 15 ans après la sortie du jeu, il reçoit donc un nouveau DLC officieux, créé par le groupe de fans Toxic Whiteout, qui propose rien de moins que de visiter un nouveau lié jusqu'alors seulement mentionné dans le jeu de base.

Long 15 proposera une ambiance très western dans le Désert du Mojave, avec son lot de quêtes principales et annexes en lien avec la République de Nouvelle Californie. Cette création de fans n'a clairement pas à rougir des nombreux DLCs officiels de Fallout New Vegas, puisqu'elle présentera pour couronner le tout des dialogues entièrement doublés, de nouveaux personnages et créatures à rencontrer, ainsi que de nouveaux équipements à découvrir.

Sources : Nexus Mods ; Toxic Whiteout sur YouTube