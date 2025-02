En attendant un Fallout 5 qui est encore beaucoup trop loin de sortir, de nombreux mods très prometteurs aux allures de DLC voire de jeux entiers par des fans permettent aux joueurs de ronger leur frein. Le dernier en date, London, était un formidable exemple en la matière. D'autres projets similaires à venir font l'objet de grandes attentes, comme le Remake officieux du second opus. Malheureusement, d'autres mods similaires ne verront jamais la lumière du jour, comme le Remake du premier, ou encore celui qui nous intéresse ici, également annulé.

Un autre mod très prometteur de Fallout frappé par les radiations

En octobre dernier, nous vous reparlions de Nuevo Mexico, un mod particulièrement ambitieux du très populaire Fallout New Vegas d'Obsidian Entertainment. Après plusieurs déconvenues, ce mod aux allures de tout nouveau jeu nous proposant de visiter le Nouveau Mexique à la sauce post-apocalypse nucléaire montrait de nouveaux et encourageants signes de vie.

Fort malheureusement et après trois ans de dur labeur, nous apprenions cette semaine que Fallout Nuevo Mexico est finalement annulé corps et bien. L'annonce provient du Discord officiel du projet, et plus précisément de Zapshock, son développeur en chef qui avait quitté l'équipe il y a quelques mois. La raison derrière cette annulation est en revanche tout à fait pragmatique et compréhensible.

Zapshock explique en effet que l'équipe a malheureusement dû « prioriser la santé mentale de ses développeurs et affronter la réalité en face ». Selon lui, le développement de Fallout Nuevo Mexico était un fardeau trop dur à porter pour ses créateurs bénévoles. « Le coût financier et personnel du projet était trop énorme pour nous ». L'équipe en profite pour remercier les fans qui ont avidement suivi ce projet. Même si son annulation est un petit crève-cœur, on souhaite le meilleur à ses développeurs, avec l'énorme respect qui leur est dû pour avoir fait de leur mieux pour supporter ce mod particulièrement ambitieux.

Source : Discord officiel de Fallout Nuevo Mexico