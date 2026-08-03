Une nouvelle aventure gratuite va vous maintenir bien occupé d'ici à la sortie, encore lointaine, de Fallout 5. Préparez-vous à replonger dans le Wasteland.

Si l'attente de Fallout 5 commence à se faire longue, des joueuses et joueurs ont pensé à quelque chose qui vous fera passer le temps. Avec Fallout New California, le dernier mod en vogue de New Vegas, c'est un contenu qui a tout d'un jeu complet qui vous attend sur GOG. D'autant plus qu'il s'agit-là d'un contenu additionnel gratuit. Voilà de quoi éveiller la curiosité.

New California, une nouvelle aventure gratuite pour New Vegas

Au départ baptisé ‘Project Brazil’, Fallout New California est un immense mod gratuit qui a mis 15 ans à se mettre sur pied. Désormais disponible gratuitement sur GOG, il vient enrichir l'expérience pour tous les possesseurs de New Vegas Ultimate Edition. Et c'est peu de le dire, car il s'agit bien plus bien que d'une simple extension. Son contenu rivalise avec celui d'un véritable jeu, avec :

Une campagne inédite avec un scénario à choix

Une durée de plusieurs dizaines d'heures de jeu

De nouveaux personnages et compagnons

Plusieurs fins différentes

Le mod gratuit New California fait office de préquel. Les événements se déroulent avant ceux de Fallout 2. Vous incarnez un orphelin de l'Abri 18 pour une aventure qui vous conduira à croiser plusieurs factions emblématiques telles que la NCR, l'Enclave ou encore les Super Mutants.

Le mod gratuit idéal pour attendre Fallout 5

Patience est de mise pour les joueuses et joueurs qui attendent Fallout 5, dès lors que le jeu n'en est qu'en phase de préproduction. Mais les fans de la licence devraient avoir de quoi se mettre sous la dent d'ici à la sortie. Bethesda a en effet promis plusieurs nouveautés dans cet univers. Cela dit, comme souvent, le public lui-même prend les devants.

Fallout New California en est la preuve. Énième mod pour le très apprécié New Vegas, il vient généreusement prolonger l'expérience. Et les fans sont déjà conquis. Dans les commentaires du trailer GOG, on peut lire tout l'enthousiasme qu'il suscite : « Parfait. Encore plus d'aventures dans cet univers incroyable. », « C'est incroyable que New Vegas et ses mods soient toujours viables aujourd'hui » ou encore « Cette partie du jeu est l'une des meilleures de toute la série Fallout. Les mods sont excellents, un joyau malgré quelques défauts. »