Alors que The Elder Scrolls 4: Oblivion a récemment eu droit à une belle cure de jouvence via un remaster sur l'Unreal Engine 5, on s'attend à ce que Fallout, l'autre grosse franchise de Bethesda, ait droit au même traitement à l'avenir. S'il semblerait qu'un remaster du troisième volet soit bel et bien dans les cartons, beaucoup de fans appellent de leur vœu une remise au goût du jour similaire pour l'inoubliable Fallout New Vegas. À défaut de nouvelles sur ce terrain, des fans plus entreprenants ont pris les devants, de bien belle manière.

Un remaster gratuit avant l'heure pour l'emblématique Fallout New Vegas

Outre un remaster de Fallout 3 et un pour l'heure très lointain Fallout 5, Bethesda et Xbox auraient de nombreux plans autour de la mythique franchise postapocalyptique. Beaucoup espèrent que cela inclut Fallout New Vegas, qu'il s'agisse d'un remaster ou d'une suite. Compte tenu de la grande popularité du titre d'Obsidian Entertainment, et du fait que la saison 2 de la populaire série Fallout de Prime Video centrera son récit sur l'emblématique ville au cœur du Désert du Mojave, il apparaît plus que probable que quelque chose se prépare sur ce terrain.

En attendant d'en découvrir plus, des fans ont pris l'initiative de proposer un remaster bénévole de Fallout New Vegas. Malgré son statut légendaire grâce à son univers sombre bourré d'humour noir et son histoire écrite d'une main de maître, il faut reconnaître que le jeu sorti en 2010 a très mal vieilli. Grâce au bien nommé mod FNV Texture Upscale Project, le titre s'offre cependant, mais uniquement dans sa version PC, via Nexus Mods, une belle cure de jouvence grâce à des textures allant jusqu'à une résolution en 4K.

Cela demande toutefois un PC particulièrement puissant pour encaisser le poids conséquent de ces textures à la beauté rehaussée. Il existe heureusement une version 2K, plus supportable même pour des machines modestes. Mieux encore, les moddeurs sont ouverts à des collaborations avec d'autres membres de la communauté pour remettre encore plus Fallout New Vegas au goût du jour, en attendant de voir si Bethesda et Xbox préparent bien une belle surprise autour du titre dans les prochaines années.

© Bethesda/Obsidian

Source : Nexus Mods