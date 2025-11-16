Fallout New Vegas va avoir droit à un DLC gratuit créé par des fans qui va tomber à pic : le jour même de la très attendue saison 2 de la série Prime Video.

Alors que la série Fallout va nous emmener à New Vegas pour sa saison 2 à venir le 12 décembre 2025, ce même jour marquera également la sortie d'un mod faisant office de véritable DLC gratuit pour l'accompagner comme il se doit, qui plus est justement sur Fallout New Vegas. Une initiative plutôt habile de la part de ces fans pour redonner de l'intérêt à cet excellent jeu d'Obsidian sorti il y a déjà 15 ans.

Une belle manière de concilier Fallout New Vegas et la sortie de la saison 2 de la série

À défaut d'un Fallout 5 qui ne risque pas de sortir avant de très longues années, la communauté de moddeurs continue de constamment offrir de nouvelles expériences sur les précédents jeux. En l'occurence, il est question d'un mod digne d'un DLC pour Fallout New Vegas. Baptisé Long 15, ce mod permettra d'ailleurs de découvrir un lieu jusqu'alors seulement mentionné dans le titre d'Obsidian.

Ce nouveau lieu visitable proposera une ambiance très western dans le Désert du Mojave, avec son lot de quêtes principales et annexes en lien avec la République de Nouvelle Californie. Cette création de fans n'a d'ailleurs pas à rougir des DLCs officiels de Fallout New Vegas, puisqu'elle présentera pour couronner le tout des dialogues entièrement doublés, de nouveaux personnages et créatures à rencontrer, ainsi que de nouveaux équipements à découvrir.

Cerise sur le gâteau radioactif, Long 15 sortira donc ce 12 décembre 2025, soit exactement le même jour que le début de la diffusion de la saison 2 de la série Fallout sur Prime Video. Qui dit mod dit toutefois qu'il ne sera probablement accessible que via la version PC de Fallout New Vegas, et pourrait nécessiter de posséder le jeu de base ainsi que tous ses DLC. En attendant d'essayer ce mod clairement fait avec amour par ses créateurs, vous pouvez voir ce qu'il propose via la bande-annonce ci-dessous.

Source : Toxic Whiteout sur YouTube