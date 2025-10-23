Pour le quinzième anniversaire de Fallout New Vegas, Bethesda fait une jolie surprise aux fans du jeu culte, mais ce n'est pas celle qu’ils espéraient.

Aujourd’hui est une journée spéciale. Comme de nombreuses autres licences, Fallout a elle aussi droit à sa journée dédiée. Ainsi, Bethesda et les fans se donnent rendez-vous tous les 23 octobre, jour où les bombes ont ravagé les Etats-Unis dans le jeu, pour faire le plein d’annonces. L’éditeur avait préféré prévenir d’emblée : aucune information concernant Fallout 5 ne serait donnée cette année. Cela étant, l’éditeur a réservé quelques surprises, notamment pour les inconditionnels de Fallout New Vegas.

Un nouveau collector pour l'anniversaire de Fallout New Vegas

Retour dans les terres désolées du désert du Mojave dès le 17 décembre 2025. La saison 2 de la série Amazon Prime Video nous emmènera au cœur de New Vegas et face à l’engouement suscité lors de la diffusion des premiers épisodes, Bethesda s’est assuré de marquer le coup. Autant faire des déçus dès maintenant : il n’y a, pour l’heure, aucun remaster de Fallout New Vegas à l’horizon. Pour célébrer le 15e anniversaire de cet épisode culte pour beaucoup de joueurs, le géant américain a toutefois prévu une édition collector spéciale.

Ce Fallout New Vegas 15th Anniversary Bundle ne sera disponible que sur PC et comprendra tout un ensemble d’objets collectors, dont une figurine du Securitron Victor, mascotte du spin-off. Disponible en précommande sur le site officiel de Bethesda plus tard dans la journée, cette édition collector de Fallout New Vegas contiendra très exactement :

Clé PC Fallout New Vegas Ultimate Edition

Fallout New Vegas Ultimate Edition Statue de Victor (20 cm, PVC) : le sympathique Securitron se tient fièrement, prêt à repartir en mission.

(20 cm, PVC) : le sympathique Securitron se tient fièrement, prêt à repartir en mission. Cartes d'évaluation du Dr. Mitchell (ensemble de cartes 8x8) : issues tout droit de vos premiers instants à Goodsprings, un véritable témoin de l'histoire de New Vegas.

(ensemble de cartes 8x8) : issues tout droit de vos premiers instants à Goodsprings, un véritable témoin de l'histoire de New Vegas. Pin's émaillé Vault Boy (3,8 cm) : Vault Boy met toutes les chances de son côté, jetons de poker à la main.

Vault Boy met toutes les chances de son côté, jetons de poker à la main. Écusson Mojave Express (9x5 cm) : brodé, thermocollant et débordant du charme typique des Terres désolées.

: brodé, thermocollant et débordant du charme typique des Terres désolées. Écusson Éclaireur de la RNC (8x9 cm) : insigne brodé et thermocollant de l'élite de la République de Nouvelle-Californie.

: insigne brodé et thermocollant de l'élite de la République de Nouvelle-Californie. Boîte collector grand format : une boîte d'exposition rétro conçue exclusivement pour ce lot d'anniversaire de Fallout New Vegas.

©Bethesda

Exclusive au Bethesda Gear Store, cette édition collector de Fallout New Vegas vous coûtera la bagatelle de presque 240 dollars, frais de port vers la France compris, soit environ 205€. Si le tarif piquera pour certains, il ne fait en revanche nul doute que les inconditionnels du jeu d’Obsidian se rueront dessus quoi qu’il arrive lors de l’ouverture des précommandes. Dans l'actualité, Bethesda a également annoncé Fallout 4 Anniversary, une édition comprenant tous les contenus disponibles à ce jour, ainsi que le Creation Club.

Source : Bethesda