Quinze ans après la sortie de Fallout New Vegas, ses créateurs envisagent-ils de lui offrir une suite ? La réponse est enfin connue et malheureusement, elle ne va sans doute pas plaire.

On peut le dire, Obsidian Entertainment est un studio très prolifique. Rien que cette année, ce ne sont pas moins de trois jeux qui ont vu le jour au sein du studio, avec la sortie d’Avowed le 18 février, de The Outer Worlds 2 le 29 octobre, et enfin le lancement de l’accès anticipé de Grounded 2 le 29 juillet. Pour autant, si tous ces jeux ont assurément leur public, une grande question revient tout de même sans cesse : aura-t-on un jour la chance d’avoir un Fallout New Vegas 2 ? Le studio y répond officiellement, et cela risque de faire des déçus.

Obsidian s’exprime au sujet de Fallout New Vegas 2

À l’occasion d’une rencontre avec Christopher Dring de The Game Business, Marcus Morgan et Justin Britch, respectivement vice-présidents des opérations et du développement chez Obsidian, ont en effet eu l’opportunité de revenir sur ce sujet encore brûlant au sein de la communauté Fallout. « À chaque fois que nous annonçons un nouveau jeu, tout le monde sur internet demande : ‘À quand le prochain Fallout New Vegas’ ? » révèle Morgan. Mais le fait est qu’aujourd’hui, le studio travaille sur ses propres licences, et cela lui convient très bien.

« Cette année, les trois jeux [que nous avons sortis] sont des licences que nous avons créées. Avant Microsoft, notre histoire consistait à travailler sur les franchises d’autres studios. Et c’est là que réside notre joie… Comment pouvons-nous créer notre propre propriété intellectuelle ? Et nous en sommes arrivés au point où nous avons des suites pour tous ces projets ». « Xbox nous a beaucoup soutenus dans nos projets » souligne d’ailleurs Britch de son côté, visiblement très satisfait d’être passé sous la houlette de l’éditeur depuis 2018.

Mais le fait est, donc, que Fallout New Vegas 2 ne semble pas être une priorité pour Obsidian à cet instant. Pour autant, ceux qui ont visionné la série Prime Video le savent, la prochaine saison, dont la diffusion est attendue pour le 17 décembre 2025 sur la plateforme d’Amazon, s’inspirera cette fois précisément de Fallout New Vegas. Et si le succès est une nouvelle fois au rendez-vous, cela pourrait d’autant plus motiver Xbox à offrir une suite au RPG sorti en 2010. Maintenant, si cela doit se faire, sera-t-il développé par Obsidian ou non ? C’est la grande inconnue.

Le nouveau jeu du studio est disponible

Quoi qu’il en soit, à moins que le studio ne cache bien son jeu – ce qui ne serait pas une première dans cette industrie, tout porte donc à croire qu’aucun Fallout New Vegas 2 n’est en cours de développement. Ou en tout cas, pas chez Obsidian. Cela dit, les fans de ce dernier peuvent aujourd’hui se délecter de la sortie de The Outer Worlds 2, disponible depuis quelques jours et salué par la critique comme étant une amélioration certaine du premier opus.

Source : The Game Business