Beaucoup paieraient cher pour avoir un Fallout New Vegas 2 de la part d'Obsidian Entertainment. Un rêve possible ?

Après Feargus Urquhart, patron d'Obsidian Entertainment, qui s'est prononcé en faveur d'un nouveau jeu de la franchise par le studio, un autre développeur dit oui à Fallout New Vegas 2.

Dans une interview pour Kinda Funny Games, Josh Sawyer, directeur sur Fallout New Vegas sorti 2010, est prêt pour une suite et a donné son avis sur le sujet. Il choisirait peut-être même la Californie ou le Midwest pour le décor d'un épisode inédit.

J'adore Fallout, j'adore l'univers, je me verrais bien retravailler dessus mais nous verrons où l'avenir nous mènera. Je ne sais pas exactement et je n'y ai pas pensé depuis un bon moment parce qu'encore une fois, c'est un peu arrivé dans ma vie puis s'est en allé. Je pense que la Californie ou le Midwest seraient très intéressants. Bien entendu, il faut trouver quelque chose qui me passionne en tant que réalisateur, mais aussi quelque chose qui galvanise l'équipe et qui soit dans la continuité générale de la franchise.