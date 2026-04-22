Vous rêvez encore de la possibilité que Fallout New Vegas 2 puisse voir le jour à l’avenir ? À en croire l’un des créateurs du jeu, cela risque de ne pas se produire de sitôt.

Fallout appartient peut-être désormais à Bethesda, mais c’est loin d’être la seule compagnie à avoir pu s’y consacrer au cours de son existence. En effet, outre Black Isle Studios, à qui l’on doit la création de la licence, celle-ci est également passée entre les mains d’Obsidian Entertainment, qui nous a livré avec Fallout New Vegas ce qui reste aujourd’hui encore l’un des épisodes préférés des fans. Forcément, beaucoup rêvent ainsi qu’un New Vegas 2 puisse voir le jour à l’avenir, même si l’un des créateurs du jeu vient tout juste de doucher les espoirs à ce sujet.

Un ancien membre d’Obsidian évoque le cas Fallout New Vegas 2

Interviewé par le média TKs-Mantis sur YouTube, Chris Avellone, ancien développeur de chez Obsidian, est en effet revenu sur la genèse de Fallout New Vegas, et plus précisément sur la façon dont il tient compte d’événements supposés survenir dans un jeu qui n’a finalement jamais vu le jour. Car avant de sortir sous l’égide de Bethesda, Fallout 3 était en développement chez Black Isle Studios, qui lui avait attribué le nom de code « Van Buren ». Et comme le confirme le créateur, le fait est que New Vegas aborde des choses supposées se passer dans ce dernier.

« Il y a certaines choses qui devaient se passer à Van Buren et qui se produisent effectivement à l’époque de New Vegas » affirme-t-il notamment, en évoquant par exemple ce qu’il appelle « les guerres des caravanes ». Car l’un des objectifs d’Obsidian avec ce titre était également « d’essayer de préparer Van Buren pour New Vegas ». « C’est pour ça que toutes ces bombes nucléaires explosent » explique Avellone. « Parce que je me dis : ‘Bon, j’ai besoin de déstabiliser certaines régions. Pas pour anéantir des factions, mais pour secouer à la fois la Confrérie et la RNC ».

C’est alors à ce moment-là qu’il en vient au sujet qui nous intéresse : Fallout New Vegas 2. Car bien évidemment, l’idée d’une suite a très vite émergé dans la tête du studio. « C’est ce qui a motivé certaines des décisions préliminaires concernant certains éléments du DLC et certains éléments du jeu de base New Vegas » assure-t-il. Avant d’ajouter : « À l’époque, nous pensions encore pouvoir faire un New Vegas 2, ou peu importe le titre qu’il aurait eu ». Malheureusement pour les fans, il s’avère cependant que cette éventualité « s’est rapidement envolée ».

Les espoirs des fans sont douchés

Mais cela veut-il dire pour autant que cette idée est définitivement condamnée ? Pas forcément. Cela étant, Avellone préfère tout de même prévenir les fans : l’existence potentielle d’un New Vegas 2 « ne se produira pas avant six ans au plus tôt, si tant est que ça arrive un jour ». Ce qui n’a rien d’une grande surprise sachant qu’il y a encore quelques mois, Obsidian affirmait auprès de The Game Business vouloir pour l’instant se consacrer à ses propres licences, comme The Outer Worlds, Grounded ou Avowed par exemple.

Autant dire, donc, que ce n’est pas demain la veille que Fallout New Vegas 2 verra le jour, à moins d’une grosse surprise inattendue. D’ici là, les fans devraient néanmoins avoir l’opportunité de replonger dans le premier opus, qui pourrait bien faire l’objet d’un remaster dans les mois à venir. C’est en tout cas ce qu’ont affirmé plusieurs sources crédibles telles que Jez Corden de Windows Central ou Tom Warren de The Verge, même si Avellone semble de son côté douter de la possibilité d’une telle entreprise de la part de Bethesda.

Source : TKs-Mantis