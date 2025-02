Le mod Fallout London continue de s’agrandir. Son premier DLC majeur, Rabbit & Pork, approche à grands pas. L’équipe de Team FOLON a confirmé que le développement était bien avancé et que la sortie était imminente. Parfait pour ceux qui veulent replonger dans Fallout 4.

Un mod qui cartonne dans Fallout 4

Depuis son lancement en 2024, Fallout London a conquis des milliers de joueurs. Il plonge les fans de Fallout 4 dans une version post-apocalyptique de Londres, avec de nouvelles quêtes, des compagnons inédits et un univers totalement repensé. Le succès a été immédiat. En quelques mois, le mod a dépassé le million de téléchargements. Il a même attiré l’attention de Bethesda, qui a recruté l’un de ses développeurs avant sa sortie.

Team FOLON l’avait annoncé en décembre pour Fallout London. Aujourd’hui, c’est officiel : Rabbit & Pork est bientôt prêt. Ce DLC sera le premier d’une série de trois extensions, avec Last Orders et Wildcard prévus plus tard. Si les détails restent secrets, les développeurs promettent du contenu inédit et quelques surprises. L’objectif est clair : enrichir encore l’expérience et prolonger l’exploration de cet univers unique.

Bonne nouvelle : Fallout London et ses extensions sont 100 % gratuits. Il suffit d’avoir Fallout 4 : Game of the Year Edition pour en profiter. Seul hic : sur Steam, il faut installer une version antérieure du jeu pour éviter des soucis de compatibilité avec la mise à jour next-gen. Rien d’insurmontable, mais à prendre en compte avant de se lancer.

Après Rabbit & Pork, l’équipe prévoit déjà Last Orders et Wildcard. Ces futurs DLC devraient encore étoffer l’univers et proposer de nouvelles aventures dans le Wasteland londonien. La sortie de Rabbit & Pork ne devrait plus tarder. Restez à l’affût, car Team FOLON promet de dévoiler bientôt plus d’informations. En attendant, il est encore temps de découvrir ou redécouvrir Fallout London ! Il serait dommage de passer à coté d'un contenu gratuit d'une si grande qualité.

Source : Team FOLON