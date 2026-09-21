Quoique s'adressant à une petite niche de fans des jeux Fallout originaux, le RPG post-apocalyptique russe ATOM RPG avait su tirer son épingle du jeu en adaptant très fidèlement les règles des titres légendaires de Black Isle Studios et Interplay dans une formule plus moderne, mais tout de même brute de décoffrage. En début d'année, l'AtomTeam avait annoncé de façon plutôt discrète ATOM RPG 2, une suite qui transitionne cette fois sur une caméra à la troisième personne plutôt qu'à une vue isométrique. En attendant sa sortie, certains ont pu l'essayer à la Gamescom 2026 et surtout au plus récent Tokyo Game Show, avec visiblement des premières impressions engageantes.

ATOM RPG 2 : un concurrent très sérieux au prochain jeu Fallout officiel ?

Si l'on en croit le dernier billet de ses développeurs, le Fallout-like ATOM RPG 2 en serait actuellement à sa version 0.0.5. Il s'agit donc clairement d'un jeu encore très jeune et en plein développement. Malgré tout, l'AtomTeam a participé aux dernières éditions de la Gamescom 2026 et du Tokyo Game Show pour laisser les participants l'essayer, avec visiblement des retours prometteurs.

Contrairement au premier en vue isométrique épousant le style des jeux Fallout originaux, ATOM RPG 2 proposera cette fois une caméra à la troisième personne, plus proche donc des Fallout sous la direction de Bethesda, qui selon les premiers retours change radicalement le jeu, et a priori pour le meilleur. En plus de ce changement de perspective, cette suite entend également proposer des mécaniques de survie particulièrement riches, avec des fonctionnalités telles que :

Construction et Fabrication

Chasse et Pêche

Gestion de l'inventaire

Systèmes de santé : température, énergie, hydratation et blessures

ATOM RPG 2 entend ainsi pousser l'aspect immersif d'une expérience dans un univers post-apocalyptique, comme on peut la retrouver dans les derniers jeux Fallout, mais en installant une batterie de mods. En plus de tout cela, l'AtomTeam prévoirait de proposer un terrain de jeu proprement immense : 1 225 km² de terres désolées caspiennes, rien que ça. L'exploration de cette carte titanesque pourra se faire non seulement à pied, mais aussi avec divers véhicules, que l'on pourra aussi fabriquer soi-même, voire même en ski.

Quand sortira ATOM RPG 2 ?

Pour l'heure, le Fallout-like ATOM RPG 2 ne dispose pas de date de sortie. Compte tenu de son état très précoce et des énormes ambitions de ses développeurs, il ne faut pas s'attendre à le voir arriver de sitôt, que l'AtomTeam prévoit de déployer un early access ou non.

La question est toutefois de savoir lequel des deux entre ATOM RPG 2 et Fallout 5 sortira en premier. Compte tenu du fait que The Elder Scrolls 6, le projet le plus pressant de Bethesda, n'arrivera pas avant encore quelques années, on peut tabler sur le fait que le studio russe devrait remporter cette course. L'avenir nous le dira.