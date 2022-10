Vous l'avez peut-être rêvé en secret et voici le jeu Fallout LEGO. Merci Bethesda et Warner Bros. ? Pas vraiment...

Quand un indé décide de faire un jeu Fallout LEGO

Si les petites briques sont extrêmement populaires, y compris dans le jeu vidéo, elles ne se sont pourtant jamais intéressées à la franchise de Bethesda. Et pourtant, il y aurait certainement un public prêt à payer pour cela. ThrillDaWill, un développeur et youtubeur, n'a pas attendu le bon vouloir des différentes sociétés et s'est évertué à concevoir un jeu Fallout LEGO ces derniers mois.

Et pour un projet fan-made, c'est plutôt joli et assez complet. On retrouve en effet tout ce qui caractérise le RPG de Bethesda avec par exemple le SVAV (Système de visée assistée de Vault-Tec) - VATS en anglais - de Fallout 3 & New Vegas. On peut aussi utiliser un Pip-Boy, se remettre d'aplomb avec un stimpack ou encore partir avec un lance-roquettes Fat Man sur le dos pour visiter un décor désolé, post-apocalyptique oblige.

PCGamer, qui a pu l'essayer, reconnaît qu'il n'y a pas énormément de choses à faire et encore des problèmes, mais que globalement, c'est clairement impressionnant. ThrillDaWill a même implémenté une IA dans Fallout LEGO ainsi qu'une cinématique au tout début. Le développeur améliorera également son bébé lors de futures mises à jour.