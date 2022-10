Fallout New Vegas 2 ? Un nouveau jeu par Obsidian Entertainment ? Les fans en rêvent et ça pourrait devenir une réalité, mais pas pour tout de suite...

La licence Fallout a fêté ses 25 ans. Au cours de son existence, la franchise a su se faire une place de choix dans l’industrie vidéoludique. Les fans ont tous leur opus préféré, et il y en a un qui est particulièrement apprécié de la communauté : Fallout New Vegas. Maintenant que Bethesda et Obsidian sont sous l’écurie de Microsoft, les joueurs espèrent un nouvel opus. Et ce n’est pas impossible.

Un nouveau Fallout par Obsidian ? Ce n'est pas exclu

Aussi imparfait qu'il soit, Fallout New Vegas a su conquérir le cœur de nombreux fans. A tel point qu’évoquer l’idée d’une suite ou d’un nouvel opus en développement chez Obsidian donne des frissons à toute une partie de la communauté. Feargus Urquhart, patron du studio, a ravivé leurs espoirs avec une simple déclaration dans les colonnes de Dualshockers.

Bien sûr ! Si jamais nous avons l’opportunité de créer un autre jeu Fallout, on le fera. Il n’est même pas question de savoir si nous le ferions ou non, mais plutôt de si l’opportunité se présentera. A un moment donné, on commencera à examiner quels seront nos prochains jeux et je serais surpris si Fallout ne figure pas sur la liste. Si nous devions en faire un, il devrait être lié à ce que Bethesda fait avec la franchise et plein d’autres choses. Mais personnellement, j’espère sincèrement pouvoir faire un autre jeu Fallout avant de prendre le large.

Actuellement, le studio est très pris avec le lancement officiel de Grounded et l’arrivée du jeu médiéval Pentiment. Le RPG ambitieux Avowed et The Outer Worlds 2 sont quant à eux toujours en cours de développement. Si nouvel opus par Obsidian il y a, ce ne serait donc pas avant un long moment. Tout comme Fallout 5, qui ne commencera son développement que lorsque celui de The Elder Scrolls 6 sera fini. Peut-être que Microsoft proposera une mise en bouche en attendant avec un jeu signé Obsidian ? Seul le temps nous le dira. Les fans pourront quoi qu'il arrive patienter avec la série Fallout Amazon Prime, prévue d’ici 2023 à 2024.