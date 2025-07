La saga Fallout connaît un véritable regain depuis la sortie de la série sur Prime Video. Voilà qui pourrait donner des ailes aux équipes de Bethesda ! Il faut dire que nous n'avons pas eu de nouvel épisode depuis 2018, si bien que les fans se demandent quand ils pourront goûter à une nouvelle aventure post-apo bien sentie. Le studio doit encore préciser les choses officiellement, mais, en coulisses, ça s'active et ça devrait énormément plaire.

Un potentiel futur Fallout dont les fans rêvent

Le monde vidéoludique ne s'étonnera pas quand Bethesda dévoilera enfin des infos concrètes sur celui qu'on nomme pour le moment « Fallout 5 ». Cependant, le studio pourrait bien réserver une grosse surprise à de nombreux fans. Des échos fraîchement partagés par le journaliste Jordan Middler laisse entendre qu'autre chose se préparerait dans les bureaux :

Plusieurs projets Fallout sont en développement, dont, pour ce que j'en sais, un que vous voulez tous. Jordan Middler, dans l'épisode 73 de « Friends Per Second » sur la chaîne Skill Up.

Contre toute attente, ce ne serait pas un, mais bien plusieurs jeux Fallout qui débarqueraient dans les prochaines années. Mais un mystère plane toujours : quels sont les projets dont a entendu parler Middler ? Sa formulation laisserait penser que Bethesda pourrait raviver un ancien titre d'une manière ou d'une autre.

Parmi les projets qui feraient le plus briller les yeux des fans, nul doute que des remake ou remaster de Fallout 3 et/ou New Vegas sont en tête de liste. Les deux titres âgés respectivement de 17 et 15 ans sont encore très appréciés à ce jour. Dès lors, ils sont assez anciens pour que la nostalgie fonctionne, mais aussi assez récents pour qu'une refonte demande moins d'investissement que des titres bien plus vieux.

Cela dit, une autre initiative aurait de quoi faire battre le cœur des fans. Depuis un bout de temps déjà, la rumeur court qu'un sequel pourrait être en préparation chez Bethesda, à savoir le tant espéré Fallout New Vegas 2. Qui plus est, même la saison 2 de la série Prime Video devrait explorer cette partie du lore. Un nouvel opus coïnciderait d'autant mieux avec l'adaptation. Tout cela est encore à confirmer, mais nul doute que l'officialisation, quelle qu'elle soit, aura l'effet d'une bombe sur la communauté !