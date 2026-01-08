Vous ne l'avez certainement pas manqué, la série Fallout a fait son grand retour sur Prime Video avec une saison 2 qui est, pour le moment, à la hauteur de toutes les attentes. Ella Purnell incarne toujours à la perfection la survivante de l'abri 33 un peu naïve qui a pris du galon depuis et continue de donner la réplique à ses camarades Walton Goggins, la Goule, et Aaron Moten, Maximus, avec brio. L'actu côté jeu est en revanche plus plate. On attend tous fermement Fallout 5, mais pour le moment les nouvelles sont extrêmement maigres. Mais il se pourrait qu'avant ça, les fans des jeux et de la série puissent bien avoir le droit à une surprise de taille.

Le jeu Fallout que tout le monde attend pour bientôt ?

La série Fallout a très clairement donné un nouveau souffle à la saga vidéoludique, comme c'est souvent le cas avec les adaptations. La première saison a poussé les nouveaux fans et les vieux briscards à se lancer sur leurs anciens jeux et Fallout 76, qui a d'ailleurs eu le droit à un crossover avec la série. Sans oublier bien entendu le remaster de Fallout 4, tombé à point nommé au moment de la saison 1. Alors que Lucy et la Goule poursuivent le paternel de la survivante jusqu'à New Vegas dans la saison 2, un lieu iconique de la franchise et théâtre du jeu du même nom, les fans espéraient pouvoir avoir le droit à un petit quelque chose pour les accompagner. Malheureusement, Bethesda manque le coche et n'a strictement rien prévu pour le moment. Cependant, Windows Central a fait une révélation qui devrait faire de nombreux heureux : un remaster de Fallout New Vegas serait bel et bien en chemin, au même titre que celui de Fallout 3 qui n'est toujours pas officialisé, mais serait bien toujours programmé.

Un remaster de New Vegas pour bientôt

Si la rumeur d'un remaster de Fallout 3 revient très souvent, celle de Fallout New Vegas semble toujours aussi inespérée. Il s'agit tout de même de l'un des jeux les plus appréciés de la licence et pourtant l'un des plus discrets. Beaucoup se sont mis à espérer une sortie surprise à l'instar du remake d'Oblivion suite à l'apparition d'un compte à rebours sur le site de la série Prime Video, mais visiblement il n'en est rien. Windows Central n'a pas de fenêtre de sortie à nous offrir, mais d'après leurs sources, il y aura bien « un remake de Fallout 3 dans la lignée de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, ainsi que Fallout New Vegas ». Développé par Obsidian, le jeu a rencontré un succès critique très positif de la part de la presse et surtout auprès des joueurs, notamment pour son univers et sa narration. À l'époque en revanche, techniquement, c'était très compliqué. Un remaster pour gommer ses quelques défauts et le remettre au goût du jour ne serait pas de trop. On croise les doigts et on patiente.

source : Windows Central