Bien que plus de 10 ans nous séparent de la sortie du dernier véritable numéroté de la série qu'était le quatrième, et que Fallout 5 ne soit toujours pas en vue, le patron de Bethesda, Todd Howard, affirme à nouveau officiellement dans le cadre d'une récente interview que des projets non annoncés autour de la célèbre licence post apocalyptique sont bel et bien en préparation.

Les projets Fallout pousseraient comme des champignons atomiques chez Bethesda

Compte tenu du fait que le dernier véritable jeu de Bethesda est Starfield, sorti en 2023, avec le succès mitigé qu'on lui connaît, et que le studio travaille actuellement principalement sur The Elder Scrolls 6, qui ne semble pas plus prêt de sortir, sept ans après son annonce, les fans de Fallout peuvent craindre du pire. C'était toutefois sans compter sur le succès proprement radioactif de la série Prime Video, qui a visiblement permis de remettre les priorités de Bethesda en perspective.

C'est en tout cas ce qu'a annoncé Todd Howard, grand manitou du géant américain, dans une interview auprès de GameInformer. « Fallout est la franchise sur laquelle nous concentrons encore le plus nos efforts. Actuellement, la majeure partie de notre équipe interne travaille sur The Elder Scrolls VI. Mais nous développons d’autres projets pour Fallout que nous n’avons pas encore annoncés, et nous en parlerons plus tard ».

Todd Howard revient également sur le controversé Fallout 76, en tout cas à son lancement pour le moins cataclysmique en 2018 : « nous n'avons jamais cessé de développer Fallout au-delà des mises à jour constantes de 76 ; une équipe complète y travaille depuis longtemps ». Mais il est clair qu'une majorité de fans souhaite une nouvelle aventure solo dans la lignée de la série principale. Avant d'en voir la couleur, nous devrions cependant avoir droit à des Remaster de Fallout 3 et New Vegas dans la même veine que The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered et prétendument bien dans les cartons. L'avenir nous le dira.

Source : GameInformer