Un vétéran de Fallout a récemment confié dans une interview que la fonctionnalité la plus culte de la licence a failli disparaître durant le développement du troisième jeu.

Originellement née chez Black Isle Studios et Interplay, la licence Fallout a après le second épisode connu un parcours compliqué, au point de tomber dans l'escarcelle de Bethesda par des moyens pour le moins peu conventionnels. Cela a toutefois permis de la relancer, mais avec une formule radicalement différente des premiers jeux. D'un C-RPG en vue isométrique, on passait en effet avec le troisième épisode à une vue FPS/TPS et une exploration à la Morrowind/Oblivion, comme Bethesda savait le faire. Mais passer d'un univers fantastique à du post-apocalyptique avec des armes à feu se montra nettement plus compliqué qu'escompté, ce qui a failli coûter l'existence d'une fonctionnalité pourtant iconique.

Une fonctionnalité phare de Fallout qui a failli sortir du viseur de Bethesda

Dans une interview auprès de Edge Magazine, Istvan Pely, artiste sénior ayant longtemps travaillé chez Bethesda, notamment sur Fallout 3, a confié quelques coulisses de cette résurrection de la célèbre licence post-apocalyptique, et des difficultés que cela a représenté pour un studio spécialisé jusqu'alors dans la fantasy. Ce notamment s'agissant de rendre le combat avec des armes à feu amusants. « RPG oblige, il nous fallait déterminer comment les capacités de votre personnage influenceraient votre précision au tir », a expliqué Istvan Pely. « Vos compétences sont médiocres, donc lorsque vous tirez, vous ratez vos cibles, mais est-ce satisfaisant ? Ou est-ce juste frustrant ? ».

Pour compenser leur manque de connaissance et d'expérience pour rendre cette partie du gameplay convaincante, ils ont alors pensé à l'emblématique SVAV, ou « Système de Visée Assistée de Vault-Tec », qui permet d'arrêter le temps pour viser une partie du corps de sa cible, s'inspirant alors des combats au tour par tour des premiers Fallout. Mais son implémentation était apparemment si complexe qu'elle n'a failli jamais voir le jour, ce qui aurait définitivement changé beaucoup de choses pour la franchise et Bethesda.

« On s'est longtemps demandé si c'était vraiment amusant, si ça valait le coup, et si quelqu'un allait l'utiliser. Un gros problème concernait le positionnement de la caméra, on a dû écrire un algorithme complet pour éviter qu'elle ne se bloque derrière un objet pendant les ralentis. La mise au point du système a pris tellement de temps qu'on a réussi de justesse à le rendre fonctionnel à temps pour la sortie de Fallout 3 », a confié Istvan Pely. Gageons que l'effort en a valu la chandelle, tant le SVAV fait aujourd'hui partie intégrante de l'ADN de la licence telle qu'on la connaît, et qu'on va très probablement retrouver dans Fallout 5... quand il sortira.

Source : Edge Magazine