En attendant des nouvelles des visiblement nombreux projets Fallout en production dans les coulisses de Bethesda, ainsi que la saison 2 de la série Fallout à venir prochainement chez Prime Video, deux collectors ont récemment été annoncés, dont un qui adresse un joli clin d'œil à l'un des jeux les plus populaires de la franchise.

Deux collectors à l'attention des nostalgiques de Fallout

Même si Fallout 5 ne risque pas de sortir avant très longtemps, la priorité de Bethesda étant actuellement sur The Elder Scrolls 6, on sait que plusieurs projets vidéoludiques sont à l'étude pour la franchise postapocalyptique emblématique, dont un Remake ou Remaster du troisième opus. Il se pourrait également que l'un de ces projets nous fasse retourner au désert du Mojave, théâtre de l'iconique New Vegas d'Obsidian Entertainment, ainsi que de la saison 2 de la série Prime Video.

En attendant d'en savoir plus du côté des jeux vidéo, voici donc deux collectors de la part de la société américaine McFarlane Toys, qui prennent la forme de figurines d'environ 17 centimètres (ou plus précisément 7 pouces). Nous avons ainsi d'un côté une figurine représentant un Ranger de la RNC, figure emblématique de Fallout New Vegas, et de l'autre une figurine d'une armure assistée T-60, l'une des armures les plus iconiques de la licence. Chacune se présente comme une figurine « Deluxe », avec respectivement 13 accessoires et 22 parties amovibles pour le Ranger de la RNC ; et 11 accessoires et 15 parties amovibles pour l'armure assistée T-60.

Pour l'heure, ces deux figurines Fallout ne sont disponibles qu'en précommande, auprès de boutiques exclusivement américaines, à l'exception d'Amazon.com. Leur prix est également à confirmer. La figurine du Ranger de la RNC s'afficherait quant à elle à 49,99 dollars (soit a priori autour de 42 euros), mais une inconnue demeure pour celle de l'armure assistée T-60.



© McFarlane Toys

Source : McFarlane Toys