Les actualités autour de Xbox n’auront pas été très réjouissantes ces dernières semaines, mais s’il y a bien une communauté qui semble être ressortie gagnante dans l’histoire, c’est celle de Fallout. En effet, au milieu du fameux « bain de sang » orchestré par sa maison-mère, Bethesda a décidé de faire le point sur ses activités, et notamment sur les multiples projets en préparation pour sa licence phare. Il se pourrait toutefois que d’autres surprises viennent s’y greffer, à l’instar par exemple d’un autre jeu Fallout développé par inXile Entertainment.

Un jeu Fallout serait en préparation chez inXile Entertainment

C’est en tout cas ce qu’a révélé Jez Corden, journaliste réputé chez Windows Central, au détour d’un podcast sur la chaîne YouTube de Deyton Dykes. « Nous savons qu’inXile travaille sur Clockwork Revolution, mais ils sont déjà en train de préparer leur prochain projet. J’ai entendu des rumeurs intéressantes selon lesquelles il pourrait également être lié à Fallout », a-t-il notamment déclaré. Avant d’insister, bien sûr, sur le fait que le projet n’en est encore « qu’à ses débuts », et qu’il est donc important de « prendre ces informations avec de grosses pincettes ».

Toutefois, connaissant la fiabilité habituelle de Corden, toujours très bien informé lorsqu’il s’agit d’évoquer les coulisses de Xbox, il n’est pas déconnant d’accorder un certain crédit à cette rumeur. Après tout, rappelons si nécessaire qu’il a été l’un des premiers à évoquer l’existence de remasters pour Fallout 3 et Fallout New Vegas, aujourd’hui officialisés par Bethesda. Et sachant que la firme de Redmond a clairement révélé son intention de pousser des licences telles que celle-ci à l’avenir, cela serait assurément loin d’être improbable.

4 projets sont officiellement en développement actuellement

D’ailleurs, le cas échéant, il s’agirait alors d’un projet de plus dans la longue liste des jeux officialisés pour la franchise dans les années à venir. Car sans compter ce mystérieux titre d’inXile ou même encore le cas de Fallout 76, que Bethesda ne prévoit pas d’abandonner de sitôt, ce ne sont actuellement pas moins de quatre jeux qui sont en préparation :

Fallout 5, dont la pré-production a officiellement débuté

Un remaster de Fallout 3

Un remaster de Fallout New Vegas

Et enfin un nouvel opus signé Obsidian Entertainment

Autant dire, donc, que les fans de la série ne risquent pas de s’ennuyer, même si aucun de ces projets ne dispose pour l’heure d’une quelconque date de sortie. On imagine toutefois que les deux remasters devraient être les premiers à arriver, potentiellement suivis par le jeu d’Obsidian, Fallout 5, et enfin le futur titre d’inXile.

Cap sur Clockwork Revolution, prévu pour 2027

En attendant, toute l’attention du studio reste toutefois portée sur son prochain projet, Clockwork Revolution, dont la sortie est attendue pour 2027 en exclusivité sur Xbox Series et PC. Pour rappel, il s’agira d’un action-RPG plaçant les joueurs au cœur d’Avalon, une métropole steampunk marquée par une forte hiérarchie sociale. À l’aide d’une mécanique basée sur le voyage dans le temps, l’objectif sera alors d’influencer le cours des événements de l’histoire dans un jeu explorant des thèmes tels que la politique et l’idéologie.

Source : Jez Corden