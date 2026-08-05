En plus de Fallout 5, le studio derrière l’adoré New Vegas reprendra du service pour un nouveau spin-off de la licence. L’un des artisans du jeu explique pourquoi ce sera « génial ».

16 ans après Fallout New Vegas, Obsidian va donc retrouver la licence qui a largement contribué à forger sa réputation auprès d’un plus grand public. Bethesda a en effet officialisé en juillet le développement d’un nouveau jeu confié au studio californien, lui aussi dans le giron de Microsoft. Plusieurs médias, dont le très sérieux Bloomberg, ont de leur côté rapporté que Josh Sawyer, réalisateur de New Vegas, serait de retour pour piloter ce nouveau Fallout, assisté par plusieurs autres vétérans. Si l’information reste à confirmer officiellement, l’un des co-fondateurs d'Obsidian ne cache pas son enthousiasme à cette perspective, qu’il qualifie déjà de « géniale ».

Une équipe d'Avengers pour le Fallout des créateurs de New Vegas

Invité du podcast Human Can Opener, Chris Avellone, cofondateur et ancien développeur de New Vegas, Star Wars KOTOR 2 ou encore Pillars of Eternity ayant quitté le studio en 2015, estime en effet que le retour de la licence entre les mains de son ancien studio est une excellente nouvelle, aussi bien pour les principaux intéressés que les joueurs. A condition toutefois qu'un autre vétéran vienne prêter main forte à Josh Sawyer et au reste de l'équipe. « S'ils ont récupéré John Gonzalez comme scénariste principal, ça va être génial. Je n'ai encore jamais joué à un jeu écrit par John dont je n'ai pas apprécié l'histoire. J'adore son écriture. J'ai envie de connaître les réponses aux questions qu'il pose dans sa narration. Le revoir chez Obsidian va faire briller ce Fallout. » a-t-il expliqué.

Gonzalez est bien de retour chez Obsidian depuis janvier 2025, après plusieurs années passées chez Guerrilla Games sur la licence Horizon. A l’époque, il avait rapidement calmé les ardeurs des fans de Fallout en mettant fin à toute spéculation : « Non, ce n’est pas pour Fallout New Vegas 2 », avait-il alors écrit. Depuis, tout a changé pour Obsidian, et plus largement pour Microsoft. La grande restructuration des studios Xbox, marquée par plusieurs vagues successives et importantes de licenciements et l’annulation de nombreux projets, dont Avowed 2, a rebattu toutes les cartes.

Bethesda et Obsidian travailleront bien main dans la main, Fallout et les grandes licences du groupe étant désormais des priorités stratégiques pour remettre Xbox sur le chemin de la rentabilité. Rien ne permet toutefois aujourd’hui de confirmer l’implication du scénariste sur ce nouveau Fallout, mais au vu du contexte, Xbox pourrait difficilement se priver de l’un des principaux vétérans de Fallout New Vegas.

Fallout New Vegas ©Obsidian

Un retour important pour la licence, qui pourrait aussi aider Bethesda

Au-delà du possible retour de John Gonzalez, Avellone voit d’autres raisons de se réjouir de ce Fallout d’Obsidian. Il cite également Tim Cain et Leonard Boyarsky, les créateurs historiques de Fallout, désormais eux aussi chez Obsidian. « J'ai du mal à imaginer qu'ils ne participent pas au projet d'une manière ou d'une autre », explique-t-il. Avec un tel rassemblement de vétérans, chose qui se fait plus rare à mesure que les licenciements muent l’industrie, l’ancien développeur estime d’ailleurs que cette nouvelle collaboration profiterait autant à Obsidian qu’à Bethesda. « Je pense que ce sera bénéfique pour Obsidian, parce que je ne sais pas si ses nouvelles licences originales trouvaient vraiment leur public. Et je pense que ce sera aussi bon pour Bethesda. Le studio a toujours eu des cycles de développement extrêmement longs. »

Toussote. The Elder Scrolls 6 annoncé il y a 8 ans sans une seule image, et Fallout 5 qui ne devrait pas voir le jour avant les années 2030. Le jeu de Bethesda est en effet en pré-production au sein du studio, et le projet d’Obsidian n’est pas plus avancé. Avellone se montre confiant. Obsidian pourrait jouer un rôle de « studio satellite » afin d'accélérer le rythme de sortie des jeux Fallout. Aucun détail n’a donc été dévoilé sur ce nouvel épisode, qui pourrait être tout aussi bien un Fallout New Vegas 2 ou qu’un spin-off nous emmenant dans une toute autre région des États-Unis post-apocalyptiques. Seul le temps nous dira s’il avait raison.

Source : Human Can Opener