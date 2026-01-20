Les deux géants du RPG en monde ouvert que sont Cyberpunk 2077 et Fallout ont failli avoir un enfant qui ne verra malheureusement jamais le jour, mais quelques aperçus ont leaké.

Après le lancement cataclysmique qu'a été Fallout 76, son équipe travaillait sur un autre projet de MMO plus ambitieux encore, cette fois dans une ambiance similaire à celle de Cyberpunk 2077, avec la bénédiction de ZeniMax Online, la branche dédiée aux expériences massivement multijoueur du groupe ZeniMax Media, maison-mère de Bethesda. Jusqu'à un récent leak, personne n'en avait toutefois vu la couleur, puisque Xbox avait décidé en juillet 2025, dans le cadre d'une énième vague massive de licenciements, d'annuler le projet corps et bien.

Un oiseau noir mort-né à la frontière entre Cyberpunk 2077 et Fallout refait surface

En développement depuis 2018, soit la même année que la sortie de Fallout 76, le jeu annulé qui nous intéresse ici, nom de code Projet Blackbird, était ainsi le prochain titre sur lequel la petite équipe devait travailler, malgré le fiasco à plusieurs niveaux qu'a été le lancement du jeu-service dans l'univers de la célèbre licence post-apocalyptique. Malgré plusieurs années de gestation, ce qui devait être le pendant futuriste de The Elder Scrolls Online chez ZeniMax ne donna jamais de signe de vie.

Il n'en eut d'ailleurs pas l'occasion, puisque Xbox décida en juillet dernier de débrancher la prise de ce nouveau jeu des développeurs de Fallout 76. Pour rappel, la branche gaming de Microsoft en avait aussi profité pour annuler le reboot de Perfect Dark, mais aussi Everwild du légendaire studio Rare, tous deux également en développement depuis plusieurs années. Projet Blackbird a toutefois récemment refait surface, notamment par l'entremise d'eXtas1s, un leaker réputé pour tout ce qui touche à Xbox.

Il a ainsi partagé un aperçu de deux minutes de ce MMO annulé des développeurs de Fallout 76. On peut ainsi découvrir une ambiance définitivement cyberpunk, dans une ville très futuriste portée sur la verticalité et beaucoup de néons pour éclairer l'ensemble. On peut par ailleurs voir plusieurs personnages dans des combinaisons d'une certaine classe, mais aussi visiblement ce qui s'apparente à des espèces extraterrestres.

Malheureusement, malgré toute l'admiration que portait apparemment Phil Spencer sur le projet, celui-ci a été irrémédiablement annulé et une bonne partie de ses développeurs licenciés pour « allouer plus de ressources dans des zones stratégiques », dont justement Fallout. Certains anciens employés ont depuis fondé leur propre studio : Sackbird. Reste à voir s'ils parviendront à redonner vie à cet oiseau parti trop tôt.

Source : eXtas1s sur X.com