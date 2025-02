Alors que Fallout 5 est pour l'instant un lointain rêve et que la série éponyme de Prime Video est en plein tournage de la Saison 2, le ID@Xbox Showcase a fait une double annonce coup de poing en lien avec le Xbox Game Pass. Une manière comme une autre d'aider les fans à patienter.

Fallout met les cartes sur la table en attendant la suite

En plus d'annoncer pléthore de jeux indépendants à venir notamment sur PC, Xbox Series et le Xbox Game Pass dans les prochains mois voire années, le ID@Xbox Showcase avait une double surprise pour les abonnés du service. La conférence annonçait en effet que le carton indépendant de 2024, Balatro, rejoignait Watch Dogs Legion pour clôturer les ajouts au catalogue du Game Pass en ce mois de février. En prime, nous avions droit à l'annonce du quatrième DLC gratuit Friends of Jimbo. Il s'agit pour rappel d'un contenu additionnel permettant d'ajouter sous forme de crossover des cartes à thème. Après des titres comme The Witcher ou Cyberpunk 2077, il est donc cette fois question de référence à de grosses licences comme Assassin's Creed, et donc Fallout.

En plus du fameux Vault Boy iconique de Fallout et Ezio Auditore d'Assassin's Creed 2, on trouve également d'autres références comme celle relative à la très populaire chaîne Twitch Critical Role avec Percy, le personnage incarné par Taliesin Jaffe dans la première campagne du groupe de comédiens de doublage adeptes de Donjons & Dragons, ou encore Jason de Massacre à la Tronçonneuse. Ce DLC de Balatro est donc disponible tant dans sa version traditionnelle que dans sa version fraîchement débarquée sur le Game Pass.

Sauf à attendre d'ambitieux mods à venir pour les jeux Fallout canoniques, les fans de la franchise pourraient donc être tentés par la perspective de plonger dans la délicieuse addiction de Balatro. Il s'agit pour rappel d'un jeu développé par une seule personne, LocalThunk, qui mélange rogue-lite et poker, avec beaucoup de génie, reconnu en tant que tel par la réception de nombreux prix prestigieux l'année dernière, notamment aux Game Awards 2024.

Source : Playstack sur YouTube