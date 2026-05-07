Malgré le fait qu'ils sont sortis il y a près d'une trentaine d'années, les retombées de l'influence des jeux Fallout originaux continue encore de se ressentir aujourd'hui. On doit notamment ce succès à des esprits géniaux comme Tim Cain, l'un des créateurs de la célèbre franchise postapocalyptique, et de manière plus générale une personnalité majeure du genre RPG tel qu'on le connaît, qui a récemment rejoint Obsidian pour travailler sur un « projet encore non annoncé ». Il n'hésite pas avec son point de vue de vétéran de régulièrement partager son avis vis-à-vis de l'évolution de l'industrie, et a récemment exprimé le fond de sa pensée sur l'impact des influenceurs et d'Internet au sens large sur la perception des joueurs d'aujourd'hui.

L'avis d'un des esprits influents derrière les premiers jeux Fallout sur l'impact des influenceurs aujourd'hui

Via sa chaîne YouTube personnelle, sur laquelle il traite de nombreux sujets en lien avec l'évolution de l'industrie du jeu vidéo et le métier de designer, Tim Cain, co-créateur des premiers jeux Fallout a récemment posté une vidéo intitulée « Comment Internet a changé le design des jeux ». Comme son nom l'indique, la vidéo traite de l'influence d'Internet dans la manière de concevoir les jeux, notamment du fait de l'impact des influenceurs sur l'esprit critique des joueurs.

« De nombreux joueurs ne consultent pas les influenceurs pour obtenir des critiques, ils les consultent pour savoir quoi penser des jeux », déplore le vétéran de franchises vidéoludiques cultes comme les premiers jeux Fallout. « Les gens ne font plus l'effort de réflechir par eux-mêmes et pensent 'Je n'ai pas le temps. Il y a trop de jeux. Dis-moi juste si je dois l'acheter. Dis-moi s'il me convient'. Dès lors, ils trouvent quelqu'un qu'ils apprécient, et l'opinion de cette personne devient la leur », ajoute Tim Cain.

Le vétéran qui a aidé à façonner les jeux Fallout a également exprimé son inquiétude quant à l'impact des influenceurs sur les joueurs et a admis avoir personnellement vu des collègues de l'industrie se demander comment les influenceurs allaient réagir à un jeu particulier, ce qui peut aller jusqu'à influencer leurs efforts créatifs. Au-delà du média vidéoludique, de telles inquiétudes touchent depuis quelques années la plupart des autres domaines comme la culture au sens large ou encore la politique.

Le co-créateur des premiers jeux Fallout modère cependant ses propos en relevant que tout n'est pas négativité dans les opinions que forment les influenceurs. La situation n'est donc pas si postapocalyptique que cela, bien que potentiellement inquiétante pour l'avenir.

Source : Tim Cain sur YouTube