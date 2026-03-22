La semaine dernière, nous vous rapportions la mise en ligne d'une démo pour l'intro de The New West, un projet de fan visant à recréer Van Buren, qui aurait dû être le Fallout 3 originel avant le rachat de la licence par Bethesda, en reconvertissant complètement New Vegas. En attendant de plus amples nouvelles à ce sujet, en parallèle de nouvelles autour des fameux Remasters officiels à venir et d'un cinquième épisode qui ne risque pas de sortir avant bien des années, voilà que la démo d'un autre mod ambitieux s'ouvre aux joueurs.

Un nouveau mod à tester pour découvrir une nouvelle facette de Fallout

Après The New West par The United West Team, c'est donc au tour de MadMailMan Studios de publier une annonce pour un autre projet de fan ambitieux dans l'emblématique univers postapocalyptique avec Fallout : Chicago, un an et demi après sa présentation initiale. À l'instar de The New West, il s'agit encore d'une reconversion de l'iconique Fallout New Vegas d'Obsidian Entertainment pour nous emporter dans une version dystopique, on vous le donne en mille, de Chicago.

Dans la bande-annonce de Fallout Chicago ci-dessous, on a droit à un aperçu particulièrement prometteur de ce qui nous attend dans la version complète du mod quand elle sortira, avec une description tout aussi intrigante : « Vous devrez résoudre des mystères d'avant-guerre, explorer les intrigues politiques d'après-guerre entre la mafia de l'Union et la Confrérie du Midwest, et gérer les dilemmes d'autres factions. Chicago façon Fallout est une ville dangereuse et minée par les trahisons. Aurez-vous le courage de mener à bien votre mission ? Après tout, ce n'était censé être qu'un petit boulot ! ».

Il faudra donc se préparer à une histoire pleine d'intrigue pour cette vision postapocalyptique de Chicago par MadMailMan Studios. Si ce pitch a suscité votre curiosité, il est donc possible d'essayer le premier acte de Fallout Chicago dès maintenant et gratuitement en passant par sa page Nexus Mods, accessible donc uniquement sur PC, et à condition de disposer de la dernière version de Fallout New Vegas en date. Cette démo particulièrement conséquente comporte trois quêtes annexes, mais aussi de nombreuses activités comme du trafic de drogues, la possibilité d'être propriétaire d'entreprises, de construire des maisons et de traiter avec 4 factions inédites, entre autres joyeusetés.

Sources : MadMailMan Studios sur YouTube ; Nexus Mods