Fallout célèbre la récente et explosive sortie de la très attendue saison 2 de la série Prime Video pour offrir un tas de cadeaux gratuits à certains joueurs.

Pour marquer le lancement visiblement explosif de la saison 2 de la très populaire série Fallout ce 17 décembre 2025 sur Prime Video, Bethesda et Microsoft se fendent de plusieurs cadeaux commémoratifs gratuits. Ceux-ci concernent autant les joueurs Xbox que les explorateurs des Appalaches provenant d'un certain Abri 76. Voyons tout cela plus en détail.

Pluie radioactive de cadeaux Fallout pour marquer l'arrivée de la saison 2 de la série

L'univers de Fallout est en pleine effeverscence radioactive suite au lancement de la saison 2 de la série sur Prime Video. Pour l'heure, seul le premier épisode est disponible aux abonnés, mais la suite d'une série déjà acclamée s'annonce encore comme un énorme succès au vue des premières critiques à son égard. Mais que les fans vidéoludiques de la première heure se rassurent : Bethesda a pensé à eux en proposant toute une série de nouveaux avantages.

Tout d'abord, Microsoft a ajouté deux nouveaux fonds d'écran dynamiques pour les joueurs Xbox Series. L'un fait référence à la saison 2 de la série, tandis que l'autre reprend le visuel des Sources Ardentes, la dernière mise à jour gratuite majeure de Fallout 76 sortie il y a environ deux semaines. Ceux-ci sont d'ores et déjà disponibles gratuitement, et vous pouvez voir ce qu'ils donnent via l'aperçu partagé par Idle Sloth sur X.com ci-dessous.

En parlant de Fallout 76, Bethesda se fend également de cadeaux pour accompagner la saison 2 de la série éponyme. Cela prend la forme de deux essais gratuits disponibles pour une durée d'environ une semaine : l'un pour Fallout 76 et l'autre pour son service d'abonnement 1st, qui permet notamment d'obtenir des éléments cosmétiques exclusifs ou encore l'accès à des serveurs personnalisés. 76 est ainsi jouable gratuitement sur les consoles Xbox et PlayStaton jusqu'au 23 décembre 2025. Les joueurs peuvent en outre obtenir l'essai gratuit limité de Fallout 1st directement depuis l'Atomic Shop.

Sources : Site officiel de Bethesda ; Idle Sloth sur X.com