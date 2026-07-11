Après le sanglant « Reset » de Xbox, l'avenir de nombreuses franchises semble incertaine. Fallout devrait toutefois en principe faire partie des porte-étendards de la marque, et des rumeurs évoquent la possibilité que ce soit Obsidian qui reprenne le flambeau, tandis que Bethesda va tant bien que mal se concentrer sur The Elder Scrolls 6. En attendant d'en savoir plus, un mod très réussi permet de vivre une expérience totalement horrifique dans le quatrième épisode sorti il y a déjà 11 ans.

Fallout 4 se la joue Alien Isolation dans un nouveau mod qui irradie la peur

Il y a quelques jours, le moddeur RascalArt a ajouté le mod Fallout: Breach sur Nexus Mods. En quelques jours seulement, celui-ci a enregistré plus de 1 500 téléchargements via la plateforme. Le moddeur le décrit en ces termes : « Fortement inspiré de la franchise Aliens, BREACH est un mod narratif de type donjon dans lequel le joueur explore un centre de recherche englouti, en perce les secrets et découvre le sort de la malheureuse expédition venue avant lui ».

Il s'agit donc d'une quête inédite qui se greffe à Fallout 4, et qui commence à la Chapelle Nahant, un lieu déjà assez glauque du jeu de base. En plus de proposer un nouveau donjon horrifique à souhait, le mod ajoute également du nouveau contenu, comme un fusil à impulsion et des ennemis bien oppressants comme il faut. Fallout: Breach ne s'adresse donc pas à tout le monde, et RascalArt recommande d'ailleurs d'y aller avec un personnage minimum niveau 15.

À noter toutefois que profiter du contenu de Fallout Breach implique d'autres prérequis. Pour le faire fonctionner vous aurez en effet besoin des DLC Automatron, Far Harbor et Nuka-World, ainsi que du contenu « Restes de l'Enclave » ajouté avec la mise à jour tant controversée à destination des consoles de génération actuelle mise en ligne en 2024. Avec ce mod, vous aurez toutefois à la fois une dose Fallout et une dose Alien en attendant le prochain jeu de la célèbre franchise post-apocalyptique et Alien Isolation 2 du côté de Creative Assembly.

Crédit : RascalArt

Source : Nexus Mods