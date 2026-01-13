On peut le dire, Fallout aura décidément beaucoup fait parler d’elle ces dernières semaines. En effet, au-delà des quelques rumeurs faisant état de l’arrivée possible de nouveaux remasters, c’est surtout Bethesda qui n’a pas manqué de remettre la franchise sous le feu des projecteurs avec le lancement de la seconde saison de la série Prime Video. Mais entre deux prises de paroles du studio, l’un des développeurs ayant œuvré sur Fallout 2 et Fallout New Vegas n’a pas manqué de s’exprimer sur le travail de Bethesda, et il faut avouer qu’il est un peu salé.

Un ancien développeur de Fallout s’exprime sur le travail de Bethesda

Certains ne le savent peut-être pas encore, mais avant de finir entre les mains de Bethesda avec Fallout 3 en 2008, la franchise appartenait en fait à un autre éditeur : Interplay Productions. Ceci explique ainsi pourquoi les deux premiers opus avaient été conçus par un autre studio, Black Isle Studios, auquel avait notamment appartenu Chris Avellone. Car oui, avant de fonder Obsidian Entertainment pour donner vie à une nouvelle génération de RPG, dont Fallout New Vegas, le créateur avait eu l’occasion d’officier en tant que designer sur Fallout 2.

Autant dire, donc, que la franchise est loin de lui être inconnue, ce qui explique sans doute pourquoi il s’est laissé aller à quelques déclarations plutôt piquantes concernant la vision de Bethesda sur celle-ci. « Je ne pense pas que Bethesda déteste Fallout », a-t-il commencé par répondre à la remarque d’un internaute affirmant qu’« on ne peut pas dire [que la série Prime Video] ait été réalisée par des gens qui aiment Fallout ». Il ajoute cependant : « Ils ne comprennent simplement pas tout à fait ses origines, et sans doute, ils s’en moquent ».

« Ils sont propriétaires de la franchise et veulent simplement mettre en place leur vision de Fallout, en faire la norme. Cela se traduit généralement par un parc à thème coloré et superficiel » dit-il alors sans détour, même s’il note tout de même « quelques exceptions comme Far Harbor, Point Lookout – et j’étais de ceux qui ont aimé The Pitt ». Pour autant, « les parcs à thème plaisent à certains » souligne Avellone. « Donc si les gens s’amusent, ça me va ». Même si, d’un point de vue tout à fait personnel, lui-même n’est pas toujours en accord avec la vision du studio.

« Je ne déteste pas Bethesda »

« Pour ma part, je ne déteste pas Bethesda » précise-t-il en effet. « Il y a des choses qu’ils font bien (l’exploration en monde ouvert), et d’autres choses qu’ils font mal (raconter des histoires linéaires dans des jeux en monde ouvert, mais aussi leur incapacité à comprendre comment utiliser la compétence Discours). Mais chaque développeur a ses avantages et ses inconvénients » conclut alors l’ancien développeur de Fallout 2 et New Vegas. Des réponses qui, forcément, n’ont pas manqué de faire couler beaucoup d’encre auprès de la communauté.

Source : Chris Avellone