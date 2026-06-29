Dans le cadre de son potentiellement effroyablement sanglant « Reset », Xbox prévoirait de concentrer à l'avenir ses œufs dans les paniers les plus lucratifs. De tels plans incluraient visiblement des licences majeures qu'elle possède comme Gears of War et Halo, mais également le portfolio de Bethesda, qui comprend donc entre autres The Elder Scrolls et Fallout. Cela pourrait signifier que le cinquième épisode canonique pourrait sortir plus tôt que prévu, quitte à confier son développement à un autre studio. En attendant d'en apprendre plus à son sujet, le grand manitou de Bethesda qu'est Todd Howard a récemment évoqué un avenir visiblement prometteur pour cet iconique univers irradié.

Un avenir de Fallout aux retombées surprenantes, nous promet Todd Howard

Dans un récent article géant visant à retracer les 25 ans de Xbox, nos confrères chez Entertainment Weekly ont eu l'occasion d'interroger de nombreuses têtes dirigeantes de la branche gaming de Microsoft. Parmi eux, le bien connu Todd Howard, porte-parole de Bethesda, détenteur de licences cultes comme Fallout et The Elder Scrolls, mais aussi de studios comme id Software (DOOM), MachineGames (Indiana Jones et le Cercle Ancien) ou encore Arkane Lyon (Marvel's Blade) via sa maison-mère ZeniMax.

Entertainment Weekly a pu ainsi soutirer à Todd Howard quelques informations à propos de tout ça, et notamment concernant Fallout, la licence qui nous intéresse ici. D'après lui, l'avenir de cet univers postapocalyptique emblématique devrait promettre de belles choses. Dans un avenir relativement proche, nous avons déjà la Saison 3 de la série Fallout, qui devrait nous emmener dans le Colorado après le Mojave dans la Saison 2.

« L'un des aspects de Fallout que nous apprécions tous, c'est la géographie de son univers ; pouvoir y dévoiler des nouveautés ainsi que des éléments inédits dans la franchise, et je pense que ça va surprendre les fans », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly. Dans une précédente interview, il avait également évoqué que Fallout 5 se déroulerait après la série dans la timeline de l'univers. Il faudra donc surveiller la Saison 3 de la série pour voir si celle-ci figurera certaines des fameuses surprises à surveiller pour l'avenir de la franchise. Rappelons également que des Remasters de Fallout 3 et New Vegas sont a priori toujours dans les cartons, sans qu'on en sache davantage quant à leur état d'avancement.

Source : Entertainment Weekly