Depuis son lancement apocalyptique en 2018, Fallout 76 a fait beaucoup de chemin pour arriver à un stade nettement plus appréciable. Il a en effet à son actif plusieurs dizaines de mises à jour plus ou moins majeures, dont certaines ayant grandement étoffé le contenu du jeu, et ce la pluaprt du temps gratuitement. Le 1er décembre 2026, le titre va d'ailleurs accueillir sa prochaine mise à jour majeure intitulée World Pets, et qui permettra justement d'emporter différents animaux de compagnie avec nous, leur donner des ordres et même les faire progresser.

Que va ajouter la mise à jour World Pets pour Fallout 76 ?

Avec la mise à jour World Pets de Fallout 76, les joueurs pourront enfin emmener les animaux de compagnie qui jusqu'à présent restaient au C.A.M.P. pour les emmener dans leurs aventures. Il sera en effet possible choisir un compagnon, lui donner un nom et personnaliser son apparence. Le choix disponible au lancement de la mise à jour sera Chien, Chat, Radhog ou même un iconique Griffemort.

Cela ne constitue toutefois qu’une partie des choix possibles avec la mise à jour World Pets de Fallout 76. En outre, les joueurs auront également la possibilité de donner un nom et de personnaliser l'apparence du compagnon qu’ils auront choisi. Il sera par ailleurs possible d'en adopter d'autres en fonction des besoins.

Comme dans les autres jeux Fallout avec Canigou, la mise à jour World Pets permettra par ailleurs de donner des ordres à ses compagnons afin de gérer les différents dangers du monde extérieur comme Attaquer, Défendre ou Suivre. À force de passer du temps avec un compagnon, d'explorer le monde et vaincre diverses menaces avec lui, celui-ci pourra également gagner des niveaux et obtenir des compétences uniques. Les fans pourront donc enfin avoir un Griffemort surpuissant pour se battre à leurs côtés.

Quand et sur quelles plateformes sortira la mise à jour World Pets ?

La mise à jour World Pets arrivera sur Fallout 76 le 1er décembre 2026 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il se pourrait toutefois que Bethesda vienne ajouter d'autres compagnons ou d'autres fonctionnalités après le déploiement de World Pets, en fonction des besoins et des retours de la communauté.

Source : Bethesda