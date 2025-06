En attendant un pour l'instant hypothétique Fallout 5, les fans de la licence peuvent recevoir leur dose de radiations à travers 76. Après un lancement catastrophique en 2018, ce pendant MMO/jeu-service de la franchise a su se rattraper aux yeux des joueurs au fil des années. Le titre a par ailleurs fait acte de présence au Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025 afin de présenter sa dernière mise à jour majeure centrée sur la pêche. À cette occasion, nos confrères chez PCGamesN on pu interviewer les développeurs quant aux potentielles grosses nouveautés à venir, dont un élément très demandé des fans.

Une super nouveauté à envisager dans Fallout 76 ?

Début 2025, Fallout 76 marquait officiellement une première dans un jeu de la franchise, en nous permettant d'incarner une goule. En-dehors de mods sur les jeux précédents, une telle chose n'avait en effet jamais été mise en place de manière directe par Bethesda. En attendant un cinquième opus qui ne devrait pas arriver avant l'horizon 2030, le studio a visiblement encore beaucoup de projets en tête pour son MMO/jeu-service.

Celui-ci est tout récemment passé à sa Saison 21, avec la mise à jour Gone Fission, qui rajoute la pêche à la boucle de gameplay. Suite à sa présentation au Xbox Games Showcase, PCGamesN a pu interviewer Jon Rush et Bill LaCoste, respectivement directeur créatif et producteur en chef de Fallout 76. Désormais nettement plus populaire qu'à sa sortie, le titre devrait encore recevoir de nombreuses mises à jour. Parmi les éléments les plus attendus par les fans, après la possibilité d'incarner une goule, celle de jouer un super-mutant est visiblement tout en haut de la liste.

Ce à quoi les deux hommes ont répondu : « On sait qu'énormement de fans veulent officiellement incarner un super-mutant dans un jeu Fallout. On aime l'idée, mais on veut que ça ait du sens. Il est déjà techniquement possible de jouer un super-mutant avec une grosse armure assistée et les bonnes compétences. Il faut donc que cette fonctionnalité vienne combler un manque dans le jeu ». Ainsi, une telle option serait bien à l'étude, mais les développeurs doivent trouver un moyen de rendre la chose cohérente et pertinente. Pour l'heure, l'attention de Bethesda semble se porter sur de potentiels ajouts à la pêche récemment lancée dans les Appalaches.

