Dans une récente interview, un vétéran de Fallout est revenu sur l'un des pires fiascos de la licence, qui avait énormément entaché la réputation de Bethesda.

Depuis la reprise des rênes de la licence Fallout par Bethesda il y a près de vingt ans, dans des circonstances en soi pas très reluisantes, l'emblématique univers post-apo a eu son lot de radiations. Le plus récent étant en avril 2024 le déploiement d'un patch « next-gen » pour le quatrième volet. Celui-ci avait toutefois davantage cassé le jeu qu'autre chose. Avant cela, un certain 76 avait fait la véritable risée de Bethesda à sa sortie en 2018, pour de nombreuses raisons. Un vétéran du studio s'est récemment confié sur cet épisode particulièrement sombre de son histoire.

Un vétéran de Fallout vide son sac sur l'un des pires fiascos de la franchise

Alors que beaucoup attendaient un Fallout 5 en bonne et due forme, Bethesda sortait à la place en 2018 un jeu-service dans l'univers post-apo culte, baptisé 76. Géré par une petite équipe, le titre allait toutefois provoquer l'une des pires polémiques de l'histoire du studio. Tout d'abord, le jeu était sorti dans un état proprement catastrophique, criblé de bugs, avec plusieurs aspects du jeu ne fonctionnant tout simplement pas. Outre cela, c'est aussi sa tristement célèbre édition collector qui avait fait couler énormément d'encre, avec l'histoire du fameux sac en nylon de piètre qualité, au lieu d'un sac en toile comme promis.

Pete Hines, ancien directeur marketing de Bethesda, qui a quitté le studio en 2023, a justement vidé son sac auprès de DBLTAP à propos de cette triste affaire autour de Fallout 76. « Tout d'abord, quand j'ai appris l'annonce qu'un sac serait dans l'édition collector, ma réaction était 'mais c'est quoi ce bordel ?'. On ne pouvait pas faire payer ça 300 dollars, c'était juste insultant. Ensuite, il y a eu une véritable pénurie de toile, et je ne l'ai su que trop tard. Certains ont eu la brillante idée de faire le sac en nylon à la place. Je me suis donc retrouvé devant le fait accompli, et ma plus grosse erreur a été de ne pas m'assurer que les fans aient ce qu'ils veulent, et non une substitution de si piètre qualité. C'est probablement l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais faites chez Bethesda ».

Même sept ans après, cette histoire de sac en nylon de l'édition collector de Fallout 76 continue de hanter Bethesda. Depuis, de l'eau a toutefois coulé sous les ponts, et le titre se trouve dans un état nettement plus recommandable qu'à ses débuts, grâce à une tonne de mises à jours et contenus additionnels. Beaucoup de fans appellent toutefois un Fallout 5 solo de leurs vœux, malgré une certaine méfiance à l'encontre du studio depuis cette sinistre affaire. Espérons que les équipes en charge du projet auront retenu la leçon.

Source : DBLTAP