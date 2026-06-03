Huit ans après sa sortie, Fallout 76 reçoit une autre mise à jour d'envergure qui va de paire avec une étape cruciale de son développement vis-à-vis de millions de joueurs.

Fallout 76 revient définitivement de loin depuis son lancement proprement cataclysmique en 2018. Aujourd'hui, il s'agit d'un jeu-service riche en contenus et en activités à effectuer, malgré un modèle économique toujours un brin prédateur et de nombreux éléments endgame pratiquement impossibles à réaliser sans un groupe d'amis. Toujours est-il que Bethesda continue de garnir le désormais assez vénérable titre en nouveautés, avec en l'occurrence une mise à jour qui introduit un changement technique charnière.

Une nouvelle mise à jour contagieuse pour Fallout 76

Fallout 76 entre déjà dans sa 25ème saison, qui se place sous le signe de l'Infestation avec sa nouvelle mise à jour. Comme son nom le suggère, celle-ci introduit notamment des invasions des différentes factions adverses du jeu un peu partout sur la carte avec des vagues d'adversaires redoutables, mais des récompenses 4 étoiles à la clé. Elle introduit également un Griffemort de compagnie au C.A.M.P. pour les amateurs de ce monstre iconique de la franchise.

Mais l'élément le plus important de cette nouvelle mise à jour de Fallout 76 est sans contexte la mise en place d'une phase de test des versions PS5 et Xbox Series du jeu. Huit ans après sa sortie, le titre s'adapte en effet enfin à la dernière génération de consoles, via une période d'essai accessible à tout détenteur du jeu original. De ce fait, la mise à jour s'avère particulièrement conséquente, puisque demandera de télécharger environ 30 Go sur la plupart des plateformes, à l'exception de Steam où elle pèse seulement 10 Go. Les versions PS5 et Xbox Series du jeu offriront les fonctionnalités suivantes :

60 images par seconde constantes sur Xbox Series X|S, PS5 et PS5 Pro

Meilleure distance d’affichage

Ombres de meilleure qualité

Résolution 4K (sur écrans compatibles) sur Xbox Series X, Xbox One X et PS5 Pro

VRR (sur écrans compatibles) sur Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 et PS5 Pro

Les versions PS5 et la PS4 Pro de Fallout 76 prendront en charge le 1440p, tandis que les consoles de la génération précédente continueront de prendre en charge le 1080p.

Bethesda précise par ailleurs que cette phase d'essai des versions PS5 et Xbox Series de Fallout 76 aura cours pendant quelques semaines, pour ensuite avoir droit à un déploiement officiel en bonne et due forme dans le courant de l'été.

Source : Fallout sur X.com