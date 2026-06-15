Nous vous en parlions il y a peu, Xbox va au-devant de très gros changements. La nouvelle PDG Asha Sharma n'a pas mâché ses mots dans une note partagée aux employés et affirme que les dépenses sont trop élevées depuis un certain temps et surtout trop éparpillées. Pour elle, la stratégie d'expansion est terminée, il faut se recentrer puisque la « situation est intenable » selon ses propres propos. Plusieurs rapports sont venus corroborer tout ça, certains avançant qu'une restructuration massive serait sur le point d'être mise en place, dont des licenciements, potentiellement la fermeture d'un studio ou encore la division de la marque. Une pression folle qui pousse Asha Sharma à prendre des décisions tranchantes pour ne pas dire radicales. Et dans son collimateur il y a désormais trois licences majeures : Halo, The Elder Scrolls et Fallout.

De gros changements à venir chez Xbox qui pourraient faire du bien à Fallout 5

Ces trois franchises sont considérées comme piliers, mais ont surtout en commun le fait qu'elles ne sont pas suffisamment exploitées. Ce sont assurément des franchises fortes, mais aucune n'a rencontré de succès fulgurant récemment. Fallout et The Elder Scrolls sont presque en arrêt respiratoire depuis des années, ne reposant que sur leurs jeux multijoueur et des remasters, tandis que Halo a bien eu du mal à convaincre avec Halo Infinite et est en pleine polémique avec son remake Halo Campaign Evolved. Mais Asha Sharma compte bien changer la tendance, bien que l'on ne sache pas encore comment.

En l'occurrence, celui qui devrait être le plus impacté dans le lot serait justement Fallout 5 dont le développement pourrait être nettement accéléré. Bethesda prend son temps avec The Elder Scrolls 6 et ne compte pas sortir de Fallout 5 avant d'en avoir fini avec TES 6. Mais les plans pourraient bien être amenés à bouger pour activer le développement de Fallout 5 bien plus tôt que prévu et donc le sortir plus tôt.

Asha Sharma, nouvelle PDG de Xbox Game Studios.

Capitaliser davantage sur les grosses licences

Asha Sharma l'a bien dit, elle souhaite offrir davantage de budget à ses licences majeures afin de pouvoir davantage capitaliser dessus. Selon elle, Xbox « a la chance de gérer des franchises emblématiques du secteur, dotées d'un potentiel et d'une demande énormes », dont Fallout fait justement partie. Mais selon la PDG, la marque ne leur a jamais donné les ressources dont elles avaient réellement besoin pour s'envoler et exploiter leur plein potentiel. Pour Fallout 5, ça pourrait être davantage d'argent pour recruter, ou plus de moyen pour pousser le développement voir même embaucher un autre studio pour s'en occuper.

Depuis son arrivée, Asha Sharma ne lésine pas sur les moyens et fait bien entendre à tout le monde que Xbox est sur le point de changer. Baisse de prix du Xbox Game Pass, changement de logo et de typo pour la marque, multiplication des interventions, transparence sur les plans à venir… l'entreprise évolue, reste maintenant à voir l'impact que ça aura réellement sur Fallout 5 et tous les autres jeux très attendus des nombreuses licences de l'écurie Xbox.