Certains fans ont vraiment de l'or dans les mains et peuvent faire des choses assez merveilleuses. C'est le cas avec un certain "enfant terrible" qui a publié une vidéo Fallout 5 sous Uneal Engine 5.

On sait que Fallout 5 est officiellement en développement puisqu'il fut annoncé lors de l'E3 2022, mais on sait aussi que nous n'aurons pas la possibilité d'y jouer avant de longues années. Comme toujours avec le jeux Bethesda qui ont un très long temps de développement, il faut se montrer extrêmement patient.

Un concept de vidéo pour patienter

Un fan (avec du talent) a voulu voir et montrer à la communauté Fallout et aux autres à quoi ressemblerait le jeu sous Unreal Engine 5. Le résultat est assez bluffant comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. La bande-annonce en question présente de nombreux lieux et accessoires "photo-réalistes" de la série Fallout.

Le moddeur/développeur amateur Enfant Terrible a réussi le pari de moderniser l'univers de Fallout tout en conservant le style post-apocalyptique classique à lequel les fans tiennent.

Fallout 5 pas pour tout de suite

Pour le moment on ne sait rien de Fallout 5 si ce n'est que chez Bethesda au delà de Starfield, la priorité reste le prochain épisode de la saga The Elder Scrolls :

The Elder Scrolls 6 est en pré-production. Vous savez, nous allons faire Fallout 5 après ça donc notre planning est rempli pour un certain temps. Nous avons également quelques autres projets que nous examinons de temps en temps.

Qu'attendez-vous du RPG post-apo ? Avez vous des attentes particulières aussi bien en terme de scénario que de mise en scène technique? Dites nous tout en commentaire.