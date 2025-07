Après le récent séisme de licenciements qui a frappé Microsoft et donc Bethesda, Fallout 5 redonne des nouvelles via un leak avec une information qui risque de vous surprendre.

Il y a quelques jours, nous apprenions la nouvelle choc que Microsoft procédait à une quatrième vague massive de licenciements, se séparant de 9 000 employés. Sa branche gaming a été particulièrement impactée, avec notamment l'annulation de trois jeux, dont le reboot de Perfect Dark, ainsi que la fermeture de son studio. ZeniMax Online, maison-mère de Bethesda, a également vu un MMO annulé, ce a priori afin de concentrer ses ressources sur le développement de nombreux projets autour de Fallout. Le prochain opus canonique, Fallout 5, redonne ainsi de ses nouvelles, par l'entremise du généralement bien informé Jez Corden chez Windows Central via son podcast The Xbox Two, avec une donnée plutôt étonnante.

Fallout 5 ressort d'un Abri qui pourrait être bien différent

Aux dernières nouvelles, Bethesda se penche depuis un moment sur Fallout 5. Rappelons que Fallout 4 va en novembre prochain fêter ses 10 ans. Mais son studio a déjà fort à faire avec en principe un second DLC de Starfield qui donne, de manière plutôt inquiétante, très peu de nouvelles, et un The Elder Scrolls 6 tout aussi discret. C'est donc par l'entremise de Jez Corden que nous avons des nouvelles supplémentaires de la célèbre franchise post-apocalyptique.

Dans la dernière édition de son podcast The Xbox Two, le journaliste de Windows Central révèle ainsi que Fallout 5 aurait été « entièrement validé ». Cela signifie donc que les équipes ont une proposition qui a convaincu les hautes instances de Bethesda et a priori de Xbox, et que son développement pourrait bientôt démarrer. À ce propos, Jez Corden révèle une information supplémentaire plutôt intéressante et surprenante. Selon lui, le studio en charge de cette suite extrêmement attendue... ne serait pas Bethesda lui-même. Il suggère en effet qu'un autre studio s'occuperait de Fallout 5, pour laisser Bethesda gérer ses autres projets en cours comme The Elder Scrolls 6.

Compte tenu de l'énorme popularité de New Vegas, Obsidian Entertainement serait-il le studio en charge du prochain épisode canonique de la franchise, après The Outer Worlds 2 ? Rien n'est certain, mais il est déjà rassurant de savoir que Fallout 5 serait bel et bien dans les cartons... pour l'instant. Cela signifie par ailleurs malheureusement qu'on ne risque pas d'en voir la couleur radioactive avant de nombreuses années. Mais un Fallout 3 Remastered et d'autres projets autour de la licence pourraient sortir entre temps pour nous aider à patienter. L'avenir nous le dira.

Source : YouTube