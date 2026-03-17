Ce n'est un secret pour personne. Fallout 5 ne pointera pas le bout de son nez avant longtemps. Bethesda a confirmé l'existence du jeu, mais le studio a toujours été clair : les équipes sont mobilisées sur The Elder Scrolls 6, lui-même annoncé il y a 8 ans dans un trailer de quelques secondes. Entre-temps, les fans de la première heure et les nouveaux venus charmés par la série Amazon n'attendent qu'une chose, retourner explorer les Terres Désolées. La rumeur d'un remaster de Fallout 3 et de New Vegas circule depuis quelque temps, sans annonce concrète. Todd Howard s'était voulu rassurant, affirmant que Bethesda examinait toutes les options pour livrer un nouvel épisode le plus rapidement possible. Et pour ce faire, le studio pourrait opérer un changement radical, surtout pour un épisode numéroté.

Fallout 5 développé par un autre studio ?

Est-ce que Fallout 5 pourrait être développé par un autre studio que Bethesda ? C'est la question que beaucoup se posent face à un constat aussi frustrant que limpide : au rythme actuel, le jeu n'arrivera sans doute pas avant la prochaine décennie tant le développement de The Elder Scrolls 6 s'éternise. L'une des options les plus crédibles serait alors de confier ce nouvel épisode à une autre équipe. Et, sans surprise, les regards se tournent vers Obsidian, à qui l'on doit Fallout New Vegas, et qui évolue désormais dans la même écurie que Bethesda.

Invité sur la chaîne YouTube Kiwi Talkz, Jonah Lobe, vétéran de la licence et notamment créateur du design des Écorcheurs, s'est exprimé sur la question : « Je ne serais pas surpris si Bethesda confiait Fallout 5 à un autre studio. Je pense qu'ils le font déjà de plus en plus maintenant qu'ils sont de plus en plus gros. », explique-t-il. Un argument qui fait écho à l’ampleur du chantier The Elder Scrolls 6, dont les attentes démesurées enflent avec le temps. Outre le cas de New Vegas à l'époque, Bethesda a récemment externalisé certains projets, comme le remaster de The Elder Scrolls Oblivion, confié à Virtuos. Une pratique qui pourrait se formaliser, surtout à en croire les rumeurs persistantes autour de remasters de Fallout 3 et New Vegas. Reste à savoir si l'éditeur franchira le pas pour un projet aussi capital que Fallout 5.

Faudra-t-il attendre 10 ans avant d'avoir un nouveau jeu ?

Bruce Nesmith, qui a travaillé sur les épisodes modernes de la série, se montre lui aussi très favorable à cette idée : « Sortir le jeu pendant que la série est encore diffusée, ou tant qu'elle est encore fraîche serait un avantage considérable. » L'engouement autour de la licence est déjà confirmé par le regain de ventes des anciens épisodes lors de la diffusion des premières saisons de la série Prime Video. Est-ce que Microsoft et Bethesda prendront le risque de louper le coche ou choisiront-ils de déléguer le développement de Fallout 5 en assurant sa supervision ? La question demeure, mais ce pourrait être une solution viable, à défaut d'un autre spin-off pour occuper les fans comme l'a été New Vegas en son temps. Xbox se serait en tout cas penché sur la question, avant d'annuler un jeu.

Source : Kiwi Talkz