Si on sait qu'un Fallout 5 est bien dans les cartons au sein de Bethesda, on sait aussi qu'il ne risque pas de sortir avant un long moment. Le studio est en effet actuellement pleinement focalisé sur l'également ultra attendu The Elder Scrolls 6, qui lui-même ne devrait pas arriver avant au moins 2028, selon l'insider Xbox Colt Eastwood. Un nouveau rapport de sa part nous redonne justement quelques potentiels indices quant au sort du cinquième opus de la mythique franchise post-apocalyptique. Et ça risque d'être une douche radioactive pour de nombreux fans.

Fallout 5 risque de rester dans son Abri pendant encore très longtemps...

En comptant le controversé Fallout 76 à sa sortie, qui s'est heureusement bien rattrapé depuis, cela fait maintenant sept ans que les fans de la franchise post-apocalyptique de Bethesda sont orphelins. Heureusement, de bonnes alternatives existent pour patienter, comme STALKER 2, Atomfall ou encore d'excellents mods tels que Fallout London. Mais pour ce qui est d'un véritable Fallout 5, avec une nouvelle histoire, un gameplay amélioré et surtout des visuels véritablement nouvelle génération, c'est l'assourdissant silence radio depuis de très longues années.

Bethesda met en effet actuellement le maximum de ses forces sur le colossal chantier qu'est The Elder Scrolls 6. Mais alors que celui-ci ne devrait pas sortir avant encore quelques années, quid de Fallout 5 ? À défaut d'informations officielles, c'est l'insider Xbox Colt Eastwood qui se fend d'un nouveau rapport à son sujet. D'après lui, un cinquième opus propulsé par la version dernier cri du moteur Creation Engine, également utilisée sur Starfield, n'arriverait « pas avant cinq ou six ans », soit aux alentours de... 2030.

Un perspective qui fait définitivement mal pour celles et ceux attendant un Fallout 5 véritablement nouvelle génération, dix ans après un Fallout 4 qui accuse sérieusement son âge, malgré un patch « next-gen » sorti l'année dernière, avec cela dit des résultats controversés. Il convient toutefois de prendre ce rapport de Colt Eastwood avec de prudentes pincettes. L'insider s'est en effet fendu de plusieurs rapports qui s'étaient avérés justes, mais d'autres moins. Ne reste donc plus qu'à attendre sagement dans un Abri que Bethesda se décide à sortir de son très long silence concernant Fallout 5, dans un avenir a priori plus ou moins lointain.