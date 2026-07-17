Suite au tristement célèbre « Reset » aux conséquences apocalyptiques dans les rangs de Xbox, une forme de nuage radioactif continue de planer sur son avenir et celui des studios sous sa coupe. Bethesda vient cependant tout fraîchement d'apporter un peu de clarté sur ce point en faisant le plein d'annonces autour de Fallout, confirmant officiellement dans le même coup énormément de rumeurs récentes.

Une feuille de route chargée aux couleurs de Fallout officiellement confirmée par Bethesda

Dans un long post sur son compte X.com officiel, Bethesda a détaillé dans les grandes lignes la feuille de route du studio pour le moins post-apocalyptique suite à la dernière vague massive de licenciements chez Xbox. Cela permet notamment au groupe de rassurer les fans autour de ses différentes licences comme The Elder Scrolls 6, mais avec surtout un gros morceau dédié à ce qui nous intéresse ici : Fallout.

Fallout 5 officiellement évoqué et en preproduction

À ce sujet, Bethesda a donc officiellement confirmé plusieurs choses. D'une part, on nous apprend que Fallout 5 est bel et bien « en préproduction », et qu'il « sortira après The Elder Scrolls 6 ». Compte tenu du fait que celui ne devrait hélas pas sortir avant encore quelques années, et potentiellement aux alentours de 2030, il semblerait malheureusement qu'il faudra faire preuve d'énormément de patience avant de voir le cinquième épisode de la célèbre franchise post-apocalyptique.

Des remasters très attendus et un nouveau jeu Obsidian également confirmés

Pour aider les fans à patienter, Bethesda a cependant confirmé d'autres nouvelles excitantes à propos de sa licence phare. Le studio a en effet enfin officiellement confirmé « travailler sur les remasters de Fallout 3 et New Vegas », même s'il n'a « pas encore de date à annoncer ». Enfin, Bethesda confirme également une autre rumeur récente : le fait qu'Obsidian travaille bel et bien sur un nouveau jeu Fallout après justement son travail formidable sur le très populaire New Vegas. Il faudra cependant là encore repasser plus tard pour en savoir plus. Toujours est-il que les fans de l'univers post-apo ont bel et bien plusieurs projets prometteurs à surveiller dans un avenir plus ou moins lointain.

Source : Bethesda sur X.com