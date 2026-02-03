Bethesda fait une jolie surprise pour de nombreux joueurs, dont ceux à en devenir, à l’occasion de la diffusion imminente du dernier épisode de la saison 2 de la série Fallout.

Ce mercredi 4 février 2026, la saison 2 de Fallout arrivera à son terme avec la diffusion de son huitième épisode, qui promet d’être explosif. En amont de ce final, Bethesda a partagé une nouvelle vidéo mettant à l’honneur Aaron Moten, qui incarne Maximus dans la série. Et si l’annonce de remasters pour Fallout 3 et New Vegas se fait toujours attendre, l’éditeur américain en a profité pour rappeler toutes les options qui s’offrent aux néophytes comme aux joueurs aguerris, en attendant Fallout 5.

D'énormes promos pour célébrer la fin de la saison 2

Pour célébrer la fin de la saison 2, l’ensemble des jeux de la licence est proposé à prix cassé sur Steam jusqu’au 6 février 2026. Les réductions peuvent grimper jusqu’à -75%, une offre particulièrement intéressante pour les nouveaux venus séduits par la série Prime Video. Il est ainsi possible de mettre la main sur TOUS les jeux de la licence et leurs extensions pour 75,01€, contre 174,93€ habituellement, soit une réduction de 46%. L’épisode le plus récent, Fallout 4, passe quant à lui sous la barre des 30€ dans son édition Anniversary, récemment sortie et qui inclut l’ensemble des DLC ainsi que les créations de la communauté. Et pour rester dans le thème de la saison 2 de la série, Fallout New Vegas tombe à 2,49€, une véritable aubaine pour prolonger l’expérience dans le désert du Mojave.

Les vétérans y trouveront également leur compte, chaque épisode étant disponible à l’unité à prix cassé. De quoi compléter sa bibliothèque avec les titres manquants, y compris les plus anciens épisodes de la saga. Bethesda rappelle également qu’il a lancé sa grande opération séduction autour de Fallout 76, qui a récemment introduit les goules jouables pour la première fois dans la licence. Jusqu’au 6 février 2026, les joueurs PC et Xbox Series peuvent ainsi essayer le MMORPG au contenu gargantuesque dans son intégralité, lui qui propose actuellement une collaboration avec la série télévisée.

Bande-annonce en français.

Quels jeux en attendant Fallout 5 ?

Autre alternative mise en avant dans la vidéo, Shelter, le jeu gratuit permettant de gérer son propre abri, et qui fera prochainement l’objet d’une adaptation sous forme d’émission. Est-ce que cela suffira à faire patienter les joueurs jusqu’à la sortie de Fallout 5 ? Probablement pas. D’autant que Bethesda reste entièrement mobilisé sur The Elder Scrolls 6, lui-même toujours dépourvu d’une date de sortie. Reste que chaque épisode profite d’une rejouabilité importante et, surtout, d’une communauté de moddeurs toujours aussi active, capable de proposer sans cesse de nouvelles expériences pour s’occuper.

Source : Bethesda