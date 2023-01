Fallout 5 devrait arriver un jour ou l'autre, mais pour le moment, Bethesda travaille sur Starfield et The Elder Scrolls 6. Obsidian pourrait-il venir donner un coup de main ? Le directeur du studio répond.

Alors que Starfield est sur toutes les lèvres, et qu’il devrait d’ailleurs nous faire de grosses révélations sous peu, et que The Elder Scrolls 6 est actuellement en production, Bethesda semble avoir mis de côté sa licence Fallout pour un bon moment. Mais un studio ayant déjà travaillé sur la licence pourrait bien venir lui prêter main forte, que ce soit pour Fallout 5 ou un tout autre projet.

Un nouveau Fallout par Obsidian ? Le directeur dit oui ! Mais...

Et ce studio n’est autre qu’Obsidian, les papas de Fallout New Vegas, l’un des épisodes les plus appréciés par les fans. Dans une récente interview, le grand patron du studio, Feargus Urquhart a affirmé qu’il adorerait revenir sur la franchise avant de prendre sa retraite. Il aime profondément cette série culte et il se verrait bien creuser l’univers une nouvelle fois. Cependant, rien n’est encore joué puisqu’Obsidian travaille d’arrache-pied sur plusieurs autres projets, comme Avowed et The Outer World 2. Pour le développeur, le studio ne pourra pas parler de nouveaux jeux avant au moins fin 2023.

Nous ne travaillons pas sur la licence pour le moment, notre planning est déjà assez plein avec Avowed, Grounded et The Outer Worlds 2. Je ne sais pas quand nous allons commencer à parler de nouveaux jeux, peut-être vers la fin de l’année . Mais j'adorerais faire un autre Fallout avant de prendre ma retraite. Mais je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera, je n'ai pas fixé de date pour ma retraite. via Game Pressure

Le studio a déjà des idées plein la tête

L’homme aimerait replonger dans un Fallout, c'est un fait, et il a même déjà une idée de ce qu’il aimerait faire. Un jeu narratif bourré de personnages captivants et doté d’une histoire forte. Et s’il y a bien une chose dans laquelle Obsidian excelle, c’est bien dans l’écriture. C’est notamment pour ça que Fallout New Vegas est tant aimé par les fans. C'est aussi pour ça que beaucoup attendent impatiemment d’en savoir plus sur Avowed. Dans tous les cas, si Fallout par Obisidian il y a, le directeur du studio ne souhaite pas que ce soit LE dernier Fallout de la licence. Mais juste un nouvel épisode dans lequel il pourra laisser libre cours à sa créativité. Pourquoi pas le prochain Fallout 5 ou un New Vegas 2 dans ce cas ?

Si nous faisons un autre Fallout, je verrais ça comme le prochain chapitre de Fallout, mais pas l’épisode final. C'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Parce que c'est libérateur de ne pas avoir à faire quelque chose qui doit être le jeu, le film ou le livre le plus marquant et le plus incroyable. Parce que sinon, vous vous retrouvez piégés si vous vous dites ça à vous-même ou au public.

Tout ce que je veux faire avec nos jeux - et si nous devons faire un autre Fallout - c'est me dire: « Qu'est-ce que nous allons aimer ? Qu'est-ce que nous pensons être le mieux pour nous et les joueurs ? Qu'est-ce que les gens aimeraient voir ? Qu'avons-nous appris au cours des deux, cinq ou dix dernières années ? »

Et ensuite, allez créer ce monde unique. Utilisez un PC ou une console pour créer un monde étonnant. Mais sachez que le plus important, ce sont les histoires. Mais aussi les personnages et les choses que les joueurs peuvent faire dans ce monde. Et c'est ça, Fallout. Il s'agit de donner aux gens cette véritable expression du monde et de les laisser jouer en toute liberté. via Game Pressure

Fallout 5 ou New Vegas 2 par Obsidian ?

Si Obsidian est fort occupé, le studio semble ouvert à la création d’un tout nouveau Fallout. Il se pourrait bien que Bethesda, qui avait d’ailleurs affirmé que Fallout 5 arriverait après TES 6, décide finalement de laisser Obsidian développer le prochain opus de la série. Après tout, la plupart des studios de Bethesda sont pour le moment très occupé, The Elder Scrolls 6, qui ne verra pas le jour avant un bon moment, deviendra une priorité absolue dès que Starfield sera sorti et Obsidian jouit d’une véritable aura auprès des fans après ce qu’il a fait sur Fallout New Vegas. Il serait donc étonnant que les fans de la franchise soit contre une telle nouvelle. Wait and see comme on dit. De toute manière, il n'y aura rien sur la planche avant la fin de l'année au minimum.

Et vous, un Fallout 5 ou un New Vegas 2 par Obsidian ça vous tente ?