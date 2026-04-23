Depuis 10 ans, les fans et même les développeurs rêvent que la franchise se déroule dans un lieu où Fallout 5 pourrait bien nous emmener, si les conditions sont favorables.

Tandis que The Elder Scrolls 6 est en principe au cœur des considérations les plus pressantes de Bethesda, il semble probable qu'une petite équipe planche déjà sur ce que racontera Fallout 5, bien qu'il ne risque pas de sortir avant de très longues années. Parmi les sujets centraux autour du prochain épisode de la franchise postapocalyptique, beaucoup de fans et même de développeurs se demandent où il pourrait bien se dérouler. Et une récente interview d'un vétéran de la franchise pourrait nous aiguiller un peu plus à ce propos.

Le rêve mouillé d'un Fallout 5 dans des bayous ensoleillés et irradiés

Après la Californie, Washington, Las Vegas, Boston et Les Appalaches, dans quel coin d'une version postapocalyptique des États-Unis Fallout 5 pourrait bien nous emmener ? Pour l'heure, le mystère reste entier, même s'il est probable que le grand manitou de Bethesda qu'est Todd Howard ait déjà quelques idées en tête. En attendant d'en apprendre plus, Chris Avellone, un vétéran de la franchise qui a travaillé sur les premiers épisodes de Black Isle et Interplay, ainsi que sur New Vegas chez Obsidian, a fourni des pistes de réflexion intéressantes dans le cadre d'une grande interview auprès de TKs-Mantis.

Celui-ci a en effet indiqué que, pendant un temps, Obsidian réfléchissait sérieusement au développement d'un New Vegas 2, ou en tout cas d'un nouveau jeu Fallout. En faisant ses recherches pour une nouvelle aventure dans cet univers postapocalyptique, il aurait trouvé une grande source d'inspiration dans une franchise de comic du nom de Grendel. Un des numéros datant de 1993 se déroulait à la Nouvelle Orléans, en Louisiane. « Beaucoup d'histoires de Grendel sont déjà postapocalyptiques, et une qui se déroulait dans ces paysages du Sud Profond des États-Unis. En le lisant, j'avais TELLEMENT envie de voir un jeu Fallout se dérouler à la Nouvelle Orléans, il y a tellement de potentiel ».

Chris Avellone n'est clairement pas le seul à visualiser la franchise dans une version postapocalyptique de la Louisiane. Grâce notamment au DLC Point Lookout se déroulant dans des paysages similaires, de nombreux fans verraient également bien un Fallout 5 se diriger en Louisiane. Nate Purkeypile, un autre vétéran de la franchise qui a occupé le poste d'artiste en chef sur Fallout 76 avait également déclaré : « Fallout 5 en Nouvelle Orléans ? Je voterais définitivement pour ça ! Je me demande justement ce que pense Todd Howard des écrevisses ».

Source : TKs-Mantis sur YouTube