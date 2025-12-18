Grâce à une récente interview de divers membres de Bethesda par Game Informer concernant The Elder Scrolls 6, Todd Howard avait déjà expliqué que « les développements se chevauchaient » entre ce sixième épisode, le prochain DLC de Starfield et un certain Fallout 5, entre autres projets autour de la série. Alors que la série Fallout a récemment lancé sa saison 2 sur Prime Video, Todd Howard fait justement le tour du monde en tant que producteur pour parler de la franchise en général, et il a ainsi partagé de premiers détails officiels croustillants concernant le prochain jeu dans le célèbre univers apocalyptique.

La suite d'un univers connecté à venir dans Fallout 5 ?

Un Todd Howard décidément bien occupé et portant bien des casquettes fait actuellement le tour du monde pour aider à promouvoir la saison 2 de la série Fallout, qui s'annonce visiblement comme une nouvelle bombe atomique critique et commerciale encore plus magistrale qu'une première saison qui avait déjà connu de belles retombées. C'est ainsi que, dans le cadre d'une interview auprès de la BBC, il a partagé quelques détails concernant Fallout 5.

Plus précisément, lui a été posée une question concernant l'impact de la série sur le développement du cinquième épisode canonique de la saga vidéoludique. Todd Howard a ainsi répondu : « Pour faire court, oui. Fallout 5 existera en effet bien dans un monde où les histoires et événements de la série ont eu lieu et sont en train de se dérouler. Nous allons les prendre en compte pour l'histoire du prochain jeu ».

Pour rappel, la série a déjà eu une influence directe sur les jeux, avec un crossover dans la dernière mise à jour gratuite majeure de Fallout 76, les Sources Ardentes. On peut en effet croiser dans la ville principale de la nouvelle région la déjà emblématique Goule de la série, également incarnée par Walton Goggins. Est-ce à dire qu'on pourra aussi retrouver des personnages de la série dans Fallout 5, cela reste encore à voir. Il convient de noter que, même si Bethesda serait sur plusieurs fronts, ce cinquième épisode ne risque malheureusement pas de sortir avant de nombreuses années. Il faudra donc faire preuve de patience pour voir à quel point la série influencera ce jeu particulièrement attendu par les fans.

© Bethesda

Source : BBC