La série Fallout est un véritable succès, aussi bien critique que public. Avec sa seconde saison, Prime Video et Jonathan Nolan ont confirmé que l’univers post-apocalyptique de Bethesda se prête merveilleusement bien au petit écran. Néophytes comme joueurs de longue date sont ainsi plongés dans les Terres Désolées, mais aussi dans les événements passés ayant conduit à la guerre nucléaire. Chacun y trouve son compte, à l’exception peut-être des vétérans de la licence, lassés d’avoir écumé l’ensemble des épisodes disponibles. Car cela fait désormais près de 10 ans qu’aucun nouvel épisode solo majeur n’est venu enrichir la série, et une question brûle aujourd’hui toutes les lèvres : qu’en est-il de Fallout 5 ?

D'autres jeux arrivent en attendant Fallout 5

Todd Howard, figure de proue et directeur créatif de Bethesda, s’est récemment exprimé sur le sujet lors d’une interview accordée à Game Informer. L’occasion pour lui d’évoquer l’avenir de la licence Fallout, dont le jeu vidéo demeure le foyer principal. Sans surprise, le studio affirme continuer à travailler sur cet univers, tout en reconnaissant que Fallout 5 ne verra pas le jour de sitôt. Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faudra attendre le cinquième épisode numéroté pour retourner dans les Terres Désolées. Todd Howard a en effet réaffirmé que plusieurs projets liés à la licence étaient actuellement en développement. « Nous travaillons sur d’autres choses autour de Fallout que nous n’avons pas encore annoncées. Et nous en parlerons le moment venu », explique le directeur créatif de Bethesda.

Des déclarations qui font écho aux rumeurs persistantes entourant d’éventuelles versions remasterisées de Fallout 3 et Fallout New Vegas. La première serait, selon plusieurs sources réputées fiables, envisagée avec une approche similaire à celle adoptée pour The Elder Scrolls Oblivion, avec une refonte graphique et technique conséquente, accompagnée d’ajustements de gameplay destinés à moderniser l’expérience. Par le passé, Todd Howard s’était par ailleurs également montré ouvert à l’idée de confier la licence à des studios tiers pour des projets annexes, à l’image de Fallout New Vegas par Obsidian en 2010. Une stratégie qui pourrait s’avérer pertinente, d’autant que l’attente jusqu’à la sortie de Fallout 5 s’annonce particulièrement longue.

Todd Howard, directeur créatif de Fallout ©Kate Green/Getty Images

Des annonces « spéciales » arrivent

Il faut en effet rappeler que la majorité des effectifs de Bethesda est actuellement mobilisée sur The Elder Scrolls 6, dont la sortie ne serait pas envisagée avant plusieurs années. Todd Howard a d’ailleurs déjà précisé que le développement de Fallout 5 ne débuterait qu’une fois celui du prochain épisode de la saga fantasy achevé. Malgré cette perspective particulièrement lointaine, Bethesda se veut rassurant et promet des annonces à la hauteur des attentes. « Nous travaillons dessus. Et nous aimons prendre notre temps. Il y aura un moment pour parler de l’avenir de Fallout, et nous voulons que ces annonces soient des moments spéciaux pour les fans », conclut-il. Reste désormais à savoir quand Bethesda jugera opportun de lever concrètement le voile sur Fallout 5 et les autres projets en cours de développement.

Source : Todd Howard via GameInformer