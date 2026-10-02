Si on sait qu'un Fallout 5 est bel et bien à l'étude, on sait encore qu'il ne risque pas de sortir avant de très longues années. Pour l'heure, Bethesda se concentre principalement sur The Elder Scrolls 6, annoncé il y a 8 ans, et qui pourrait déjà ne pas sortir avant... 2030. Le prochain épisode de la célèbre franchise post-apocalyptique est donc encore un très lointain mirage, et un vétéran s'est justement prêté à rêver qu'il ne se déroulerait pas aux États-Unis, ce qui marquerait une grande première etapporterait selon lui une fraîcheur bienvenue à l'univers.

Un vétéran de la franchise rêverait que Fallout 5 sorte des États-Unis

Après The Elder Scrolls 6, on sait que Fallout va être l'autre franchise pilier de Bethesda, qui pourra d'ailleurs compter sur le soutien d'Obsidian qui fait désormais partie du groupe suite à la seconde vague du sanglant Reset de Xbox. Pour autant, on ne risque pas de voir du nouveau dans l'univers postapocalyptique de sitôt. Ne restent donc que des spéculations, et Bruce Nesmith, un vétéran de la franchise, a justement confié les siennes dans une interview auprès d'Insider Gaming.

Nos confrères lui ont en effet demandé où il voudrait emmener Fallout 5 s'il avait carte blanche. Celui-ci a notamment répondu qu'il « serait tentant de quitter les États-Unis. Londres et Paris seraient des cadres incroyables. Mais si on restait en Amérique, la Nouvelle Orléans serait aussi un endroit génial ». Pour rappel, l'excellent mod Fallout London, quoiqu'entièrement amateur, a su prouver qu'il était possible de transposer la célèbre franchise postapocalyptique en-dehors des États-Unis, avec un résultat tout à fait crédible et convaincant.

© Team FOLON

Est-ce que la franchise peut vraiment se départir de ses racines américaines ?

Si Bruce Nesmith n'est probablement pas le seul à être curieux de voir un jeu Fallout officiel se dérouler hors des États-Unis, beaucoup craignent que la licence perde de son identité intrinsèquement liée à la culture américaine, sans compter son lore avec notamment la société Vault-Tec, purement représentative des États-Unis des années 50. Enfin, les grands manitous de Bethesda comme Todd Howard étaient quant à eux catégoriques qu'elle ne quitterait jamais le pays.

Rien n'est toutefois totalement gravé dans le marbre, et Fallout 5 ne devrait dans tous les cas pas sortir avant encore plusieurs années. D'ici-là, il se peut que les ambitions de Bethesda change et que de nouveaux développements encouragent une possible suite hors des États-Unis.

Source : Insider Gaming