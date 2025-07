La saga Fallout en a fait du chemin depuis son lancement en 1997. Aujourd'hui, elle se décline même en série sur Prime Video. Mais ce que les fans attendent surtout, c'est le prochain opus vidéoludique. Cela fait déjà dix ans depuis le quatrième opus. Bien que Fallout 76 soit sorti entre temps, le cinquième jeu se fait attendre. Pour patienter, le créateur de la licence a bien des idées de ce qui devrait vraiment figurer dans ce nouvel épisode.

Ce que Tim Cain veut voir dans Fallout 5

Timothy Cain, alias Tim Cain, est le père de la saga Fallout. Développeur principal du tout premier opus né à l'époque dans les studios de Black Isle, il participe aussi au deuxième volet avant de voguer vers d'autres aventures vidéoludiques. Il travaille aujourd'hui chez Obsidian, notamment sur les jeux The Outer Worlds.

Pour autant, la licence post-apocalyptique à laquelle il a vu le jour a toujours une place particulière dans le cœur de Tim Cain. Dès lors, quand l'occasion se présente d'en discuter avec sa communauté sur sa chaîne YouTube, il en profite. Ainsi, au détour d'une question de fan, il partage sa vision d'un sequel pour Fallout.

Aux yeux de Tim Cain, une suite de licence — pourquoi pas Fallout 5 ? —, devrait explorer trois éléments. D'abord, mettre en scène d'autres factions au-delà de Vault-Tec et RobCo. Ce serait une opportunité de penser d'autres manières de survivre ainsi que des mutations différentes. Il serait particulièrement intéressé par un approfondissement des Preppers.

Ensuite, si Tim Cain devait travailler sur un nouveau Fallout (il assure cependant que ce n'est pas un appel du pied), il aimerait voir tout un tas de nouveaux lieux. Par là, il n'entend pas d'autres coins des États-Unis, mais « d'autres pays ». Ce serait une belle opportunité de mettre en lumière d'autres technologies et de voir quel impact la catastrophe a eu dans d'autres contrées.

Enfin, le troisième point soulevé par Tim Cain est le plus important à ses yeux : c'est « l'exploration de la moralité ». Un univers comme celui que proposera Fallout 5 serait un terrain très propice à ces interrogations. Dès lors, mettre en scène des actes qui ont des conséquences va directement toucher à l'affect et impliquer bien plus profondément le public, qui sera prompt à en discuter en ligne. Ce serait l'une des meilleures manière d'approfondir l'un des thèmes centraux de la licence, à savoir que « le pouvoir corrompt ». Alors Bethesda, ça vous inspire ?