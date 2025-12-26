Il faudra peut-être attendre de longues années avant de pouvoir mettre les mains sur Fallout 5, mais une chose est sûre : il offrira alors aux joueurs de quoi s’occuper un long moment.

Alors que Fallout vient tout juste de faire son retour sur Prime Video avec le lancement de sa seconde saison, la franchise de Bethesda ne manque naturellement pas de refaire parler d’elle en ce moment. Que ce soit en résolvant des mystères vieux de quinze ans grâce à la série, ou en profitant de la diffusion de cette dernière pour mettre à jour des jeux comme Fallout Shelter, le studio sait assurément comment faire plaisir aux fans. Et cela vaut d’autant plus pour ceux qui attendent Fallout 5, qui commence doucement mais sûrement à faire parler de lui.

Fallout 5 promet d’avoir une durée de vie colossale

En effet, au détour des nombreuses interviews données afin de promouvoir la série, de précieux détails ont pu être glanés ici et là auprès de multiples développeurs œuvrant chez Bethesda. Cela commence bien évidemment avec Todd Howard lui-même, qui n’a par exemple pas hésité à confirmer que Fallout 5 partagera son univers avec celui de la série, ce qui signifie que l’on peut probablement s’attendre à y trouver diverses références. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque l’on sait que l’on peut aussi s’attendre à un jeu de très grande envergure.

C’est en tout cas ce qu’a révélé Emil Pagliarulo, directeur du design, dans les colonnes de Game Informer, où il s’est notamment exprimé sur ce qu’il rêve personnellement d’accomplir avec un jeu comme Fallout 5. « Je serais ravi qu’il s’agisse d’un jeu aussi réussi que les précédents Fallout, qui continue d’offrir aux fans ce qu’ils aiment » a-t-il expliqué. « Vous savez, qui leur propose une histoire captivante, avec des systèmes qu’ils adorent et une expérience qui ne dure pas 20h ni 100h, mais 200, 300 voire 600h, parce que c’est le genre de jeux que nous créons ».

Une durée de vie on ne peut plus ambitieuse donc, qui est loin de nous surprendre tant on sait à quel point Bethesda aime offrir du contenu en masse à sa communauté. Espérons juste que le studio ne tombera pas dans le piège de privilégier la quantité à la qualité, et que Fallout 5 sera en mesure de nous offrir une expérience au moins aussi exceptionnelle que Fallout 3, New Vegas ou encore Fallout 4, qui nous ont fait vivre des centaines d’heures d’aventures mémorables. « L’industrie a évolué, et nous voulons évoluer avec elle », conclut d'ailleurs Pagliarulo. On ne demande qu’à voir.

Source : Game Informer