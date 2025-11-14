Il est évident que Fallout 5 ne risque pas de sortir avant plusieurs années. Son studio Bethesda a en effet pour l'instant d'autres projets plus urgents sur le feu. Parmi eux, le second DLC de Starfield, mais aussi évidemment un certain et particulièrement attendu The Elder Scrolls 6. Or, Todd Howard a tout récemment donné des nouvelles à son sujet à l'occasion d'une interview auprès de GQ. Indirectement, cela laisse sous-entendre une désastreuse nouvelle pour les fans de la franchise postapocalyptique.

Fallout 5 risque de se faire attendre encore plus longtemps que prévu... à cause de The Elder Scrolls 6

10 ans après la sortie de Fallout 4, qui a d'ailleurs eu droit à une mise à jour Anniversaire cassant (encore) totalement le jeu, il semblerait qu'il va falloir attendre encore plus longtemps que prévu pour sa suite directe, Fallout 5. Dans une récente interview auprès de GQ, Todd Howard a en effet déclaré que The Elder Scrolls 6 est « très loin de sortir », invitant les fans à être « patients »... sept ans après sa toute première annonce. Aux dernières nouvelles, il devrait sortir courant 2027, mais pourrait arriver plus tard encore.

Par extension, cela a des conséquences directes sur l'avenir de Fallout 5. Bethesda ne souhaitant pas trop éparpiller ses équipes pour se concentrer sur un seul projet majeur à la fois, la « suite » de Fallout 4 ne risque donc pas de sortir avant encore plusieurs années. Dans les scénarios les plus optimistes, on pouvait espérer en voir la couleur aux alentours de 2030. Les temps de développement des grands jeux ambitieux prenant cependant toujours plus de temps, il ne serait malheureusement pas impossible qu'il n'arrive pas avant une dizaine d'années.

Une véritable douche froide radioactive pour celles et ceux rêvant de plonger dans une nouvelle aventure au sein du populaire univers postapocalyptique, en somme. Ceci étant dit, on sait que, en-dehors de Fallout 5, d'autres projets autour de la licence sont dans les cartons. Parmi eux, un très probable Remaster de Fallout 3, dans la veine de Oblivion Remastered. Le reste est toutefois pour l'heure sous l'Abri du secret le plus total, et même un New Vegas 2 pourtant très attendu pourrait ne jamais voir la lumière du jour. En attendant des nouvelles plus concrètes, il faut toutefois pour les fans se représenter le fameux écran de télévision affichant « Please Stand By »...

POV des fans de Fallout dans un futur immédiat... © Bethesda

Source : GQ