Dans un récent billet sur son compte X.com, Bethesda a dévoilé en long et en large sa feuille de route pour les années à venir. Parmi les plus gros morceaux de toutes ces annonces, on a notamment enfin eu du nouveau sur The Elder Scrolls 6 (mais toujours pas de nouvelle image...), et la confirmation qu'après lui sortira un très attendu Fallout 5... soit pas avant encore de très longues années. Ces deux titres auront quoi qu'il en soit un point commun : un développement sur le Creation Engine 3, moteur maison du studio déjà utilisé sur Starfield... et alors vivement critiqué pour de nombreuses raisons, notamment sa propension aux bugs.

Un moteur qui ne rassure pas les fans quant à un Fallout 5 très attendu

En plus d'être la toute nouvelle licence de Bethesda depuis des années, Starfield avait été à sa sortie en 2023 l'occasion pour le studio d'étrenner la dernière version de son moteur maison, le Creation Engine 3, qui servira donc également à propulser The Elder Scrolls 6 et Fallout 5. S'il montrait des résultats impressionnants au niveau de la physique et des effets de lumière, d'autres aspects techniques du moteur laissaient cependant sérieusement à désirer, faisant apparaître Starfield comme passé de date dès sa sortie. Cela n'a pas aidé à améliorer la réputation du studio, souvent surnommé « Bugthesda » pour les bugs à foison que son moteur engendre.

Outre les bugs, un autre grief des joueurs à l'égard du Creation Engine 3 et de son côté « passé de date » est la multiplication à outrance des temps de chargement. À moins que Bethesda ne revoit sa copie pour The Elder Scrolls 6 et Fallout 5, se déplacer par exemple dans une ville et visiter des bâtiments entraînera donc un temps de chargement à chaque porte ouverte, ce qui avait déjà énormément agacé de nombreux joueurs sur Starfield.

Un Creation Engine 3 aux nombreux défauts, mais qui a aussi des qualités

Comme toute chose, il y a certes beaucoup d'éléments critiquables du Creation Engine 3, mais le moteur maison de Bethesda a évidemment aussi des qualités. Après les différentes annonces du studio autour de The Elder Scrolls 6 et Fallout 5, l'inénarrable Todd Howard a notamment prêché pour sa paroisse dans une interview auprès de Windows Central. « Je ne taris pas d'éloges pour notre équipe technique. Nos designers demandent des trucs toujours plus fous, et l'équipe technique trouve toujours un moyen de rendre ça possible. Je pense que c'est vraiment ce qui a défini nos jeux ». Outre les designers, cela va également en faveur des moddeurs, tant le moteur du studio est malléable.

Josh Sawyer, ancien membre d'Obsidian qui avait notamment travaillé sur Fallout New Vegas, a également ajouté un argument en faveur de la version du Creation Engine utilisée six ans plus tôt. « Ce moteur rend la création de contenu incroyablement facile. Sans lui, nous n'aurions jamais pu terminer New Vegas en 18 mois ». Sauf qu'un tel argument va quelque peu à l'encontre d'un The Elder Scrolls 6 annoncé il y a déjà 8 ans, sans absolument aucun gameplay à montrer, et une sortie qui pourrait ne pas arriver avant l'horizon 2030...